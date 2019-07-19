Son Dakika Haberleri: SAMSUN YAMAÇTA MAHSUR KALAN KÖPEK, KURTARILDI
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SAMSUN YAMAÇTA MAHSUR KALAN KÖPEK, KURTARILDI

1 saat önce

SAMSUN'da çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için ekipler seferber oldu.

SAMSUN'da çıktığı yamaçta mahsur kalan köpek için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenden korkan köpek, yamaca tırmanan Zekeriya Koç adlı vatandaş tarafından alınarak yere indirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 3 polis, cezaevinden dönerken İlkadım ilçesi Gürgendağı mevkiinde yamaçta mahsur kalan bir köpek olduğunu fark etti. Narkotik polislerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenini uzatarak köpeği bulunduğu yerden kurtarmak istedi. 30 metre yükseklikte mahsur kalan köpek uzun süren çalışma sırasında korkarak itfaiye personelinden uzaklaştı. Köpeğin imdadına Zekeriya Koç (53) isimli vatandaş yetişti. Tepeye tırmanan Koç, köpekle birlikte aşağıya indi. Susuyan köpeğe narkotik polisi Serdal Tahta eliyle su içirdi.
SAMSUN YAMAÇTA MAHSUR KALAN KÖPEK, KURTARILDI
Narkotik, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
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