SAMSUN 'Yardım kolisi' diyerek uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

'Yardım kolisi' diyerek uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı

İSTANBUL'da otobüs firmasına 'Samsun'a yardım kolisi gönderiyoruz' diyerek uyuşturucu hap sevkiyatı yaptırmak isteyen 3 şüpheli, polisin dikkati sonucu 53 bin uyuşturucu hapla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nın Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, Mustafa F.B. ve Furkan K.'nın kiralık otomobille İstanbul'a gittiğini belirledi. Takibe alınan araç, Kavak ilçesi Çakallı mevkiisinde durduruldu. Aracın içinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılamadı.

'YARDIM KOLİSİ' DİYEREK OTOBÜSE VERDİLER

Şüphelilerin, otobüs firmasına 'yardım kolisi' olarak teslim ettiği anlaşılan uyuşturucu haplar, Safa K.'nın teslim almak üzere Çakallı'ya geldiği sırada kıskıvrak yakalandı. Haplarla alakalarının olmadığını öne süren şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Samsun tarihinde ele geçirilen en büyük sentetik ecza operasyonu olduğu öğrenilen çalışma sonucu, piyasa değeri 530 bin TL olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmiş oldu. İşlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.