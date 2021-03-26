Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı - Son Dakika

Yasak bölgede balık avlayan 2 balıkçı, polislere yakalandı
26.03.2021 14:05
SAMSUN'da yasak bölgede serpme yöntemi ile balık avlayan 2 balıkçı, bölgede devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.
SAMSUN'da yasak bölgede serpme yöntemi ile balık avlayan 2 balıkçı, bölgede devriye gezen polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Bürosu ve Deniz Polisi, denizde yasaklı bölgede av yapan balıkçılara yönelik çalışma başlattı. Tekkeköy açıklarında devriye gezen polisler, bir teknede misinalı serpme yöntemi ile kefal avı yapıldığını tespit etti. Balık avına yasak bölgede yakalanan A.T. ve Ü.T., kıyıya alındı. Balıkçıların yakaladığı 100 kiloya yakın kefale el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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