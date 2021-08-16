Üye Girişi
Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor - Son Dakika

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor

16.08.2021 14:02

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor Başkent'te hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri bir bir hayata geçiyor.

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor

ANKARA - Başkent'te hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri bir bir hayata geçiyor. Yıllardır trafik çilesinin yaşandığı noktalardan biri olan Samsun Yolu üzerinde kesintisiz trafik akışını sağlamak için üç nokta için katlı kavşak projesi hazırlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 13 Ağustos'ta 'Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi' ihalesine çıktı. Büyükşehir Belediyesi 18 Ağustos'ta da Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak Girişi ile General Eşref Akıncı Kışlası önü katlı kavşak yapımı için ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla ulaşım altyapısında büyük projelere imza atmayı sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentin en önemli ana arterlerinin başında gelen Samsun Yolu üzerinde bulunan 3 noktada katlı kavşak yapımı için düğmeye bastı. İlk olarak 13 Ağustos'ta "Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi" ihalesine çıkan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 18 Ağustos'ta da Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak Girişi ile General Eşref Akıncı Kışlası Önü katlı kavşak yapımı için ihale gerçekleştirecek.

Canlı ihalede yüksek kırım oranları yaşanıyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkılan 'Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi' ihalesinin yaklaşık maliyeti 18 milyon 927 bin 296 TL olarak açıklanırken, ihaleye 10 firma teklif sundu.

ABB TV ile Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ve yüzde 16,65 yüksek kırımın yaşandığı ihalede, en düşük teklif 15 milyon 775 bin TL oldu.

Kısa süre içinde sonucunun açıklanacağı ihalenin kesinleşmesinin ardından yapımına başlanacak köprülü kavşak ile Samsun Yolu'ndan Çevre Yolu'na kadar trafik ışıklarıyla kontrol edilen 3 hemzemin kavşak katlı haline getirilecek. Mavigöl girişine yapılacak 430 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşacak köprü sayesinde de Ankara Samsun Yolu üzerinde seyir eden araçlar trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz sürüş sağlayabilecek.

Katlı kavşaklar 3 gidiş-3 geliş olacak

Samsun Yolu üzerinde trafiğin nefes almasını sağlayacak projelerle kesintisiz trafik akışının sağlanmasının amaçlandığı 3 katlı kavşak projesi sayesinde sürücüler daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilecek.

Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak girişi ile General Eşref Akıncı önüne inşa edilecek ve 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşacak katlı kavşaklar, 700 metre uzunluğunda inşa edilecek. Yapılacak alt geçitler sayesinde Samsun Yolu üzerinde araçların trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz akışı sağlanırken, bölgede ikamet eden vatandaşlar, sinyalize dönel kavşaklar sayesinde ise hem kent merkezine hem de Elmadağ istikametine rahatlıkla ulaşabilecek.

4 ana arterde kesintisiz ulaşım dönemi tamamlanmış olacak

Trafikte meydana gelen yığılmaları önleyecek üç yeni katlı kavşak projesiyle, kent içi ve kent dışına çıkış trafiği de olumlu yönde etkilenecek.

Başkent'in 3 ana arteri olan İstanbul, Konya ve Eskişehir Yolu'ndan sonra Samsun Yolu'nda inşa edilecek üç ayrı katlı kavşaklar sayesinde Başkent'te toplam 4 ana arterin tamamında kesintisiz trafik sağlanmış olacak.

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor
Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor
Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor
Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da halk çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 13:57 Afganistan'da halk çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı 13:29 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi

Son Dakika Haberleri
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:05 Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
13:03 Nobel Expo'dan karar! Aşı olmayanlar fuar alanına alınmayacak
12:36 Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
12:15 Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Ali Koç'a seslendi: Bu Vitor Pereira'yı hemen gönderin
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi         
13:58
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı         
13:55
Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu         
13:32
Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Akraba kavgası katliama dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı         
13:06
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 14:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement