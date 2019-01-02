Son Dakika Haberleri: Samsun Yumruk Attığı Arkadaşı, Öldü

Samsun Yumruk Attığı Arkadaşı, Öldü

1 saat önce

Yumruk attığı arkadaşı, öldüSAMSUN'da, Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar (77) ile gittiği eğlence merkezinde istediği türkü çalınmayınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Yumruk attığı arkadaşı, öldü

SAMSUN'da, Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar (77) ile gittiği eğlence merkezinde istediği türkü çalınmayınca görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Adem Gül bir süre sonra dışarı çıkan arkadaşı Nurettin Çınar'la tartıştı, yumruk attı. Aldığı yumruk darbesi ile bayılan Nurettin Çınar, bir gün sonra gittiği hastanede fenalaştı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Adem Gül tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde, 27 Aralık'da meydana geldi. Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar ile birlikte Atakum'da bulunan bir eğlence merkezine geldi. Adem Gül, sahnedeki sanatçıdan istek türkü okumasını istedi. İddiaya göre sanatçı ile Adem Gül arasında tartışma yaşandı. Eğlence merkezi çalışanları Gül'ü dışarı çıkardı. Bir süre sonra dışarı çıkan Nurettin Çınar ile Adem Gül arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Adem Gül arkadaşı Nurettin Çınar'ın yüzüne yumruk attı. Adem Gül olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbe ile bayılarak yere yığılan Nurettin Çınar ise bir süre sonra kendine geldi. Bir gün sonra başındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Nurettin Çınar'ın kafatasında çatlak olduğu belirlendi. Çınar, gittiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fenalaştı. Çınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Adem Gül, yumruk attığı arkadaşının ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Adem Gül'ün arkadaşı Nurettin Çınar'a attığı yumruk güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:12 Kaynak: DHA

Atakum, Çınar, Adem Gül, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:31:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Yumruk Attığı Arkadaşı, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]