SAMSUN Yumurta topuk ayakkabı ile 8 köşe kasketin heykeline ilgi

Yumurta topuk ayakkabı ile 8 köşe kasketin heykeline ilgi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yöre simgelerinden 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının dikilen heykeli kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, heykel önünde fotoğraf çektirip öz çekim yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yöre simgelerinden olan 8 köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabının heykeli dikildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Kunduracılar Odası'nın katkılarıyla yaptırılan heykel, vatandaşların beğenisi topladı, ilgi gördü. Yöre sakinleri ve ilçeyi ziyarete gelenler yaklaşık 6 metre yükseklikteki heykelin önünde fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 1 ay önce Tarihi Çarşamba Köprüsü'nü yanındaki alana yerleştirilen heykelin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları binlerce takipçinin de beğenisi topladı, ilgi odağı oldu.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ'

Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, ilçelerine kazandırılan eser için mutlu olduklarını belirterek heykelinin yapılması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Aydın, 'Yumurta topuk ayakkabısı bundan yüz sene öncesinden bu yana Çarşamba'da üretiliyordu. Ayakkabını özelliğinin tek parça deri olması ve üzerinde dikiş olmamasıdır. Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılmaya çalışıldı ama bizim ayakkabı ustalarımız gibi yapamadılar. İlçemiz için çok kıymetli olan bu iki ürünün heykelinin dikilmesi için hep birlikte çalıştık. Ardından belediyemiz tarafından heykel yaptırıldı ve uygun bir noktaya diktirildi. Vatandaşlarımızda çok ilgi gösterdi. Ayrıca biz bu ürünlerin minyatür boyutta olanlarını yapıp ilçemizi daha da tanıtmak için çabalıyoruz. Bu ayakkabımız halk arasında yumurta burun ve yumurta topuk olarak geçiyor. Ürettiğimiz bu ayakkabı Türkiye'nin her yerine de gidiyor buradan. Yurtdışına dahi satışlar yapılıyor. Biz böyle bir heykelin ilçemize kazandırılmasından dolaya çok mutlu ve gururluyuz' dedi.

'GEÇ KALINSADA GURUR VERİCİ'

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen de, ev hanımları olarak özellikle sekiz köşe kasketin orijinal hali ile korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba harcadıklarını belirtti. Şen, "Yüzyıllardır ilçemizin simgesi olan 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının heykelinin dikilmesi gurur verici. Aslında bu heykelin yapılmasında geç kalındığını düşünüyorum ama yapıldığında çok mutlu oldum. Yöresel eşyalarımızın böyle değer görmesi bizleri gururlandırdı? diye konuştu.

İLÇEDE ASIRLIK GELENEK

Sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşayan erkekler tarafından giyimlerinde tercih ediliyor. Özellikle yumurta topuk ayakkabı ise tek parça deriden dikişsiz olarak el yapımı şeklinde üretiliyor. Ayakkabının ön ve arka tarafının yumurtaya benzer şekilde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Ayakkabını topuk kısmının diğer erkek ayakkabılarına göre daha yüksek olması nedeniyle özellikle kısa boylu erkekler tarafından tercih ediliyor. Yumurta topuk ayakkabı ve sekiz köşe kasketin Çarşambalı ustalar tarafından üretildikten sonra talep üzerine yurtdışına da sıkça gönderiliyor.