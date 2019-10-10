Samsun yumurta topuk ayakkabılara ilgi arttı

Yumurta topuk ayakkabılara ilgi arttı

Samsun'un Çarşamba ilçesinin meşhur yumurta topuk ayakkabısı değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Topuk yüksekliği 4 santimetre olan ayakkabıyı özelliği nedeniyle kısa boylu erkekler de tercih ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin meşhur yumurta topuk ayakkabısı değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Tek parça deriden yapılan ayakkabı burun ve topuk kısmının yumurtaya benzemesinden adını alıyor. Topuk yüksekliği 4 santimetre olan ayakkabıyı bu özelliği nedeniyle özellikle kısa boylu erkekler de tercih ediyor. 20 dolayında yumurta topuk ayakkabı ustasının bulunduğu ilçede el işçiliği ile üretilen ayakkabılar, çifti 120 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor. İlçede yumurta topuk ayakkabı ve ünlü 8 köşe kasketin heykeli dikilmişti.

'ÜNLÜLER GİYERDİ'

Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, ilçede ayda ortalama 300 çift ayakkabı üretildiğini söyleyerek Yumurta topuk ayakkabı çok özel bir ayakkabı. Tek parça ve tamamen deriden yapılıyor. El işçiliğiyle yapılır. En önemli özelliği ökçesinin yüksek olması. Özelikle geçmişte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Ozan Arif de bu ayakkabıyı giyerlerdi. Filmlerde bizler hep ayakkabıyı giydiklerini görürdük. Çarşamba ilçemizde yumurta topuk ayakkabı, takım elbise, 8 köşe kasket ve köstekli saat bir zamanlar erkekler için çok tercih edilen giyim şekliydiö dedi.

'KISA BOYLU ERKEKLER DE TERCİH EDİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanına bu ayakkabıyı kargo ile gönderdiklerini dile getiren Aydın, Bu ayakkabı üretimini usta sayımızın azalmasına rağmen yaşatmaya çalışıyoruz. Sektör sanayileştikçe el yapımı ayakkabılar biraz daha azalıyor. İlk defa giyenler bu ayakkabıya hemen alışamayabilir ama alıştıktan sonra da diğer ayakkabıları giyemiyorlar. Bu ayakkabıyı giyene bir özgüven veriyor, yürüyüşünü de görünüşünü de değiştiriyor. Topuğundan dolayı rağbet görüyor. Ökçe boyu 4 santimetre civarında olur, bu nedenle kısa boylular da tercih eder. Bu ayakkabıyı giyen kolay kolay vazgeçemezö diye konuştu.

'BİR ÇİFT 2 SAATTE YAPILIYOR'

36 yıllık ayakkabı ustası 2 çocuk babası Ömer Ünyeli (48) yumurta topuk ayakkabının üretimi oldukça zahmetli ve zor bir olduğunu söyleyerek Piyasada son kalan yumurta topuk ayakkabı ustalarından bir tanesi benim. Ayakkabı üretimini önceden toptan satışa göre yapıyorduk. Toptan satış olayı bittikten sonra ustalar da azaldı. Bu ayakkabıyı yapmak zor. Yaklaşık 100 yıllık mazisi olan bir ayakkabı. İyi bir usta dört dörtlük hatasız bir çift yumurta topuk ayakkabıyı yaklaşık 2 saatte yapabilirö dedi.

'TEK PARÇA DERİDEN YAPILIYOR'

50 yıllık ayakkabı ustası Fahrettin Tığnaztepe (70) de Yumurta topuk ayakkabının tek parça deriden yapılması nedeniyle çok rahat olduğunu arka kısmına basılarak terlik gibi de kullanıldığını söyledi. Tığnaztepe, çırak bulamadıkları için bu ayakkabıyı üreten usta sayısının çok az kaldığını dile getirdi.