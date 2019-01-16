Samsunda 2018 Yılı Aralık Ayında 2 Bin 598 Konut Satıldı

Samsun'da 2018 yılı Aralık ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 ve bir önceki aya göre yüzde 54,3 oranında artarak 2 bin 598 adet oldu.

Samsun'da 2018 yılı Aralık ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 ve bir önceki aya göre yüzde 54,3 oranında artarak 2 bin 598 adet oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Aralık ayı konut satışı istatistikleri hakkında bilgilendirme yaptı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2018 yılı Aralık ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 ve bir önceki aya göre yüzde 54,3 oranında artarak 2 bin 598 adet oldu. Samsun 2 bin 598 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9'luk pay alarak 14'üncü sırada yer aldı.



İpotekli konut satışı sayısı 109 adet oldu



2018 yılı Aralık ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 4,2'si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 53'üncü sırada yer aldı. Samsun'da 2018 yılı Aralık ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 82,9 oranında azaldı.



Diğer satış türleri sonucunda 2 bin 489 konut el değiştirdi



Samsun'da 2018 yılı Aralık ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 34,4 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 95,8) sıralamasına göre 29'uncu sırada yer aldı. Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 59,9 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı

Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı

Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi