Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü - Son Dakika
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Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü

28.04.2023 17:47
Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü

Samsun'da bir kişi kendilerine çarparak yaralayan kamyon sürücüsüne tabancayla ateş etti. Zanlı, bu esnada kamyon şoförüyle tartışan kendi arkadaşı 3 çocuk annesi kadını vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fatih Okan (51) oğluna ait otomobil ile seyir halindeyken kamyon sürücüsü Hakan Taşkara (39) ile aralarında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarından indi. Hakan Taşkara kamyonu Fatih Okan ve yanında bulunan arkadaşı Zeynur Sarıkoca'nın (40) üzerine sürerek her ikisini de yaraladı.

Kendilerine çarpan kamyona ateş edince yanlışlıkla kendi arkadaşı olan kadını öldürdü

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kamyonun çarpması sonucu ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca kamyon sürücüsünün yanına giderek tartıştığı sırada otomobil sürücüsü Fatih Okan ise Hakan Taşkara'ya tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri Zeynur Sarıkoca'nın kasığına isabet etti.

Kendilerine çarpan kamyona ateş edince yanlışlıkla kendi arkadaşı olan kadını öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tabancayla kasığından ve kamyonun çarpması sonucu da ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca ambulansla özel bir hastaneye, kamyonun çarpması sonucu sağ ayağının bileği kırılan otomobil sürücüsü Fatih Okan ise başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hakan Taşkara da olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Zeynur Sarıkoca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam, arkadaşı olan 3 çocuk annesi kadını öldürdü

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Hakan Taşkara, polisin takibi sonucu Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Okan, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Fatih Okan ile Hakan Taşkara çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Kamyonun çarpması sonucu kırılan ayağı alçıya alınan Fatih Okan tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Samsun, Canik, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü - Son Dakika
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