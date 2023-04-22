Samsunda Mesajlaşma Nedeniyle Akrabasını Öldüren Şahıs Kaçtı - Son Dakika
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Samsunda Mesajlaşma Nedeniyle Akrabasını Öldüren Şahıs Kaçtı

22.04.2023 12:52
Samsunda Mesajlaşma Nedeniyle Akrabasını Öldüren Şahıs Kaçtı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet bulunan akrabasını tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs aranıyor.

Samsun'da bir kişi eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet bulunan akrabasını sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı. Ölen İbrahim Keskin'in yakınları Murat K.'in eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden meydana gelmiş olabileceğini söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İbrahim Keskin, Salıpazarı, Gökçeli, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsunda Mesajlaşma Nedeniyle Akrabasını Öldüren Şahıs Kaçtı - Son Dakika


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