Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a bayram tatili için geldiği öğrenilen aile, Kavak'ta kaza yaptı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda virajı dönmek isteyen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti.
Kayan otomobil içerisinde bulunan Dursiye Gonca (53) isimli kadın otomobil kayarken kapıyı açınca dışarı savruldu. Bariyerlere çarpan kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi - Son Dakika