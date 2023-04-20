Kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi

20.04.2023 15:45

Yağmur yağışının etkili olduğu Samsun'da, viraj dönüşü kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, otomobilden fırlayıp bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a bayram tatili için geldiği öğrenilen aile, Kavak'ta kaza yaptı. Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda virajı dönmek isteyen otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPTI

Kayan otomobil içerisinde bulunan Dursiye Gonca (53) isimli kadın otomobil kayarken kapıyı açınca dışarı savruldu. Bariyerlere çarpan kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kayan otomobilden kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kayan otomobilden kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kayan otomobilden kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İstanbul-İzmir Otoyolunda Bayram Tatili Yoğunluğu İstanbul-İzmir Otoyolunda Bayram Tatili Yoğunluğu İstanbul'da AKP Plakalı Araç ile Taksici Arasında Tartışma İstanbul'da AKP Plakalı Araç ile Taksici Arasında Tartışma

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Her konuda lider! Galatasaray'dan erişilemez istatistik
15:06 Puan tablosunda değil her alanda zirvedeler! Galatasaray'dan ulaşılması zor istatistik
15:05 Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar yaşamını yitirdi
15:02 Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i küplere bindirdi
15:04 MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Mezhebi hassasiyetleri kaşıması sorumsuzluktur, korkunç bir tehdittir
14:59 İstanbul'da ucuz baklava sırası! Fiyatı duyan kuyruğa girdi
14:55 MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun mezhebi hassasiyetleri kaşıması sorumsuzluktur, korkunç bir tehdittir
14:52 Direksiyonda Başkan Yazıcı vardı! Togg ile sete çok sert girince fena sarsıldılar
14:43 Hazal Kaya'nın hapsi istenen dava Akşener'i çileden çıkardı
14:44 Arife gününde yürekleri dağlayan anlar! Depremde hayatını kaybeden çocukların bayram hediyeleri mezarlarına konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2023 15:49:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kayan araçtan kapıyı açarak kurtulmak isteyen kadın, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement