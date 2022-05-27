Samsung, 200 Megapiksel kamerası ile göz kamaştırdı!

Samsung'un ilk olarak geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı 200 Megapiksel ISOCELL HP1 sensörü tüm dünyada merakla bekleniyor. Eylül ayında ortaya çıkmış olmasına rağmen herhangi bir akıllı telefonda kullanılmayan yeni sensör, son reklam videosu ile merak uyandırdı.

Samsung'un 200 Megapiksel kamerasıyla çekilen fotoğraf

Ortaya çıkan son iddialar, Motorala'nın, Samsung'un 200 Megapiksel kamerasını kullanan ilk telefonu geliştirdiğini gösterdi. Motorola henüz bu iddiaları doğrulamasa da, sızıntılar Temmuz'u işaret etti. Ancak Samsung, Temmuz'a kadar beklememize gerek kalmadan 200 Megapiksellik ISOCELL HP1'in neler yapabileceğini gösterdi.

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Güney Koreli teknoloji devi tarafından hazırlanan son videoda, 200 Megapiksel ISOCELL HP1 sensörü ele alındı. Samsung, bu kamerayla çekilmiş kedi fotoğrafını, 2.3 metre uzunluğunda on iki parçadan oluşan 28 x 22 metrelik bir reklam panosuna astı.

Samsung mühendisleri ve profesyonel fotoğrafçıların yer aldığı yeni reklam videosu nasıl hazırlandı diye merak ediyor olabilirsiniz. Aslında Samsung, ISOCELL HP1 sensörünü akıllı telefona yerleştirmedi. Bunun yerine şirket; test panosu ve harici ekran içeren bir sistem hazırladı.

Videonun hazırlanma amacı, HP1 sensörünün yakalayabileceği detayları ortaya koymaktı. Ancak kedi resminin, profesyonel fotoğrafçılar tarafından optimize edildiğini de göz ardı etmemek lazım. Fotoğraf çekimlerinde yer alan Samsung mühendisi Minhyuk Lee şunları söyledi:

"200 Megapiksel görüntü sensörünün yararı, kullanıcıların görüntü kalitesinden ödün vermeden yakınlaştırılabilen ve kırpılabilen bir görüntü yakalamasına olanak sağlamasıdır. 200 Megapiksel görüntü sensörü yakında 8K video kaydı için en uygun çözüm olacak."

Yeni sensör, günümüzde herhangi bir akıllı telefonda kullanılmıyor olsa da, ChameleonCell piksel gruplama teknolojisi gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Piksel gruplama sayesinde ISOCELL HP1; 1,28 mikronluk 50 Megapiksel veya 2,56 mikronluk 12,5 Megapiksel bir kameraya dönüşebiliyor.

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