Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme

24.08.2022 19:56
Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme

Samsung, 2015 yılında çıkış yapan S5 Neo için güncelleme yayınlayacak. Ayrıca Galaxy A7 (2018) için de güncelleme paylaşacak.

Son haftalarda eski akıllı telefon modellerine güncelleme paylaşmasıyla merak uyandıran Samsung, şimdi de 2015 yılında duyurduğu bir cihaza güncelleme verdi. Avrupalı bir kaynağın iddiasına göre, Galaxy S5 Neo GPS güncellemesi alacak.

Eski Samsung'lara güncelleme: S5 Neo, A7 (2018), S10 ve Note 10

Hollandalı kaynak GalaxyClub tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Samsung, güncelleme programını genişletmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda S10 ve Note 10'a güncelleme dağıtan şirket, şimdi de S5 Neo, A7 (2018) modellerini gözden geçiriyor.

Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme

2015 yılında tanıtılan ve Android 6.0.1 sürümüne sahip olan S5 Neo, "G903FXXU2BVG3" kod adlı bir güncelleme alacak. Güncellemenin GPS düzeltmesi içereceği dile getirildi. Görünüşe göre Samsung, bu modeli kullanan müşterilerini GPS sorunuyla karşı karşıya bırakmak istemiyor.

shiftdelete.net/samsung-galaxy-a12-android-12-guncellemesi-aldi

Güncelleme alan bir diğer eski model ise 2018 çıkışlı Galaxy A7 oldu. "A750FNXXU5CVG2" kod adındaki güncellemenin, Temmuz ayının güvenlik açıklarını kapatacağı ifade edildi. Ayrıca diğer birçok Galaxy modelinin de aldığı kararlılık iyileştirmelerini içeriyor.

Samsung ayrıca Ağustos ayı güvenlik güncellemesini Galaxy S10 ve Note 10 modelleriyle de paylaştı. WI-FI, NFC, Bluetooth, Samsung DeX ve Knox VPN'i ele alan yeni güncellemede 60 adet güvenlik açığının kapatıldığı ifade edildi.

Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme

Samsung henüz Galaxy A7 ve S5 Neo güncellemesini doğrulamamış olsa da, S5 Neo için GPS sorununu çözmesi mantıklı görünüyor. 2015 yılında çıkan bu telefonu hala kullanıyorsanız güncelleme alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın

YORUMLAR
500
Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu! Dayanıklılık konusunda iddialı gelen Galaxy Z Fold 4 korkuttu! Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek! Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
17:17 Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 19:56:21. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung şaşırttı! Yedi yaşındaki telefona güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement