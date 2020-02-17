Samsung 2019'da hem patent hem de satışta atak yaptı

2019 yılı Akıllı Telefon Satış Rakamları raporuna göre Samsung, ilk 10 telefon firması arasında üç modeliyle yer aldı. Yine 2019 yılında en çok patent başvurusunu Huawei yaptı.



Yüksek teknolojili ürünlerde fikri sınai ve mülkiyet haklarının önemi giderek artıyor. 2019 yılı Akıllı Telefon Satış Rakamları raporuna göre Samsung, ilk 10 telefon firması arasında üç modeliyle yer alıyor. Firma telefonla ilgili patent işlemlerinde ise kuruluştan itibaren yaklaşık 30 bin patentle ilk sıraya yerleşmiş durumda.



Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İletişim konusunda akıllı telefonların günümüzde vazgeçilmez bir yere sahip olduğuna işaret eden Cumhur Akbulut, "Buna bağlı olarak alınan patent sayılarında da ciddi artışların olduğu görülüyor. Cep telefonu ve cep telefonu üzerine geliştirilen ve eklenen özelliklere ilişkin patent sayıları incelendiğinde Samsung firmasının yaklaşık 30 bin patentinin olduğu görülüyor. Bu rakam firmanın satışlarına da yansımış durumda. Özellikle Çin menşeli firmaların patent alanına ciddi yatırımlar yaptı. Çin'in fikri sınai ve mülkiyet haklar konusunda yapmış olduğu hamleler global ekonomide daha fazla söz sahibi olmasını sağlıyor. Bu doğrultuda ülkemizde de kilogram başı ihracatı artırmak adına fikri ve sınai mülkiyet haklar alanında yapılacak yatırımlar büyük bir öneme sahip" dedi.



"2019'da en çok patent başvurusunu Huawei yaptı"



Diğer taraftan 2019 yılında en çok patent başvurusu yapan telefon firmasının Huawei olduğuna dikkat çeken Akbulut, "2019 satış rakamlarında ise Huawei firmasının Akıllı Telefon Satış Rakamları raporunda ilk 10'da yer alması, patent alanında yapılan başvurulardaki artışa bağlı olarak firmanın gelirinde de ciddi bir ivmelenmenin yakalandığını gösteriyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak fikri haklar alanındaki ivmelenme de devam edecek. Değişime ayak uydurabilen firmalar, geleceklerini garanti altına alırken yakalayamayanlar durumu ise meçhul. Bu kapsamda ülkemizde katma değeri arıtmak adına firmalarımız, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında atacakları adımlara daha fazla önem vermeli" açıklamasını yaptı.



Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) yapay zekanın gelişmesi konusundaki raporuna da atıfta bulunan Akbulut, "Raporda WIPO'ya yapılan patent başvurularının yanında ülke patent ofislerine yapılan başvurulara ait istatistiklere de yer verildiği görülüyor. Buna göre, 1956 yılından beri üzerinde çalışılan yapay zeka konusundaki patent başvurularının yüzde 50'sinin son 5 yılda yapıldığı belirtiliyor. Bu konudaki patent sahipliği açısından başta IBM olmak üzere ABD'li firmaların ön almalarına karşılık, Çin üniversitelerinin ve araştırma kuruluşlarının yıllık en yüksek patent sahipliğinin ilk 20'den 17'sini oluşturduğuna da dikkat çekiliyor" şeklinde konuştu.



Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasına bağlı olarak akıllı telefonlar konusunda da önemli atılımların yapıldığını kaydeden Akbulut, "Yapay zekanın günümüzde yaygınlaşma alanı giderek arıtıyor. İletişimi, sağlık, sanayi ve hizmet sektörleri gibi birçok alanda adını sıkça duyduğumuz yapay zeka teknolojisi fikri haklar konusunun da daha fazla gündeme gelmesini sağlıyor" diye konuştu. - İSTANBUL