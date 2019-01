Samsung 2019 Model Üç Yeni Monitörünü Tanıttı

Samsung, oyuncular ve profesyoneller için 2019 model üç yeni monitörünü tanıttı.

Samsung açıklamasına göre, şirket, modern çalışma alanları için minimalist Space Monitor, üst düzey oyun deneyimi için süper ultra geniş 49 inç CRG9 ve içerik üreticileri için ince tasarıma sahip 4K UHD kavisli monitör modellerini tanıttı. Yeni monitörlerin her biri, etkileyici oyun deneyimi için ultra geniş ekranlar ve gerçekçi renklerden üretkenliği artırmak için alandan tasarruf eden tasarımlara kadar mevcut en iyi teknolojileri sunuyor.



Space Monitor: Modern, minimal ve esnek tasarım





Samsung Space Monitor, kullanıcıların etrafındakiler yerine ekrandakilere odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor. Üründe alandan tasarruf sağlayan, tamamen entegre edilmiş benzersiz kol, masaya kenetlenerek boş yer kalmasını sağlıyor ve kullanıcıların üretkenliğini artırıyor. Kurmanın ve kullanılmadığı zaman ayarlamanın kolay olduğu Samsung Space Monitor'ü yalnız yalnızca geri itip duvara karşı düz bir şekilde saklamak mümkün. Kolay ergonomik ayarlar, girişlere erişim ve gizli kablo yönetim sistemi sayesinde Space Monitor, tüm iş istasyonları ve ev ofislerinde tasarım ve işlevi daha iyi hale getiriyor.



Space Monitor estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör olarak öne çıkarken, 27 inç boyutundaki model QHD çözünürlükle yüksek derecede ayrıntılı, keskin görüntüler sağlıyor ve 32 inçlik model ise 4K UHD içerikler sunuyor. Space Monitor'de bulunan benzersiz kol stant, ince çerçevenin arkasına saklanabilirken, standı kullanırken Space Monitor'ü kolayca çevirip duvardan uzaklaştırmak da mümkün hala getirildi. Ayrıca masa yüzeyine kadar da alçaltılabilen ürün, Samsung'un Zero Height Adjustable Stand özelliği sayesinde her tür izleme tercihine uygun çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Stant yalnızca rahat kullanım sağlamakla kalmıyor, güç ve HDMI kablolarını kolun içinden geçirerek temiz ve esnek bir görünümle kablo yönetimi sorununu da ortadan kaldırıyor.



CRG9 49" Oyuncu Monitörü: Çift QHD çözünürlük ve süper ultra geniş ekran



Dünyanın 32: 9 en boy oranına sahip ilk yüksek çözünürlüklü süper ultra geniş oyuncu monitörü CRG9, 49 inç ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 4 ms hızlı tepki süresi sunan ürün, görüntü gecikmelerini ve hareket bulanıklığını azaltarak hızlı oyunlarla zahmetsizce başa çıkıyor. Üstün oyun deneyimi için geliştirilen monitör, takılmalar, ekran yırtılmaları ve giriş gecikmesini azaltan AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR teknolojisinden yararlanıyor. Böylece mümkün olan en iyi kare hızı ve en akıcı oyun deneyimi ortaya çıkıyor. Çift QHD çözünürlük (5120x1440) ve maksimum 1000 nit parlaklık sunan HDR10 ile içerikler CRG9'da hayat buluyor. Görüntülerin en parlak ve en karanlık alanlarında tüm ayrıntılar gözler önüne seriliyor ve HDR10 ile ekrandaki ışıklar bölgesel olarak kısılabiliyor.



UR59C 32" Monitör: Dünyanın ilk 32 inç kavisli 4K UHD ekranı içerik üreticiler için tasarlandı





Çok yönlü kullanım imkanı ve performans peşindeki içerik üreticiler için ideal olan yeni UR59C 32 inç monitör ise bir milyara kadar renk desteğiyle 2500: 1 kontrast oranı ve 3840x2160 4K UHD çözünürlük sunan kavisli bir ekrana sahip. 1500R kavis ile elde edilen çevreleyici deneyim, içerik üretimi ve sanat tasarımı yaparken, video izlerken veya oyun oynarken farkını ortaya koyuyor. Geleneksel monitörlerde sıkça rastlanan, uzun süre kullanım sonrasında ortaya çıkan göz yorgunluğu da azaltılıyor. Lacivert Gri renginde sunulan UR59C, 6,77 mm inceliği ve kumaş desenli arka kasasıyla süper ince bir tasarıma sahip.



Öte yandan, bu üç yeni monitör 8-11 Ocak tarihlerinde Samsung'un Las Vegas Convention Center CES standında görülebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seog-gi Kim, şunları kaydetti





"Samsung'un en yeni monitör serisi inanılmaz derecede çok yönlü ve bu kategoride sürdürdüğümüz yenilikler ile liderliğimizi yansıtıyor. Tüm bu monitörler bu yılki büyük stratejimizin bir parçası. Daha fazlasını yapmanız için ilham verecek harika ve çalışkan cihazlar ile size farklı seçenekler sunarak istediğinizi elde edebilmenizi sağlıyoruz."

