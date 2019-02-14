Samsung 2019 Qled Tv İtunes Desteği, Apple Tv'ye Gerek Kalmıyor

Samsung
iTunes Filmlerini ve Videoları Destekleyecek QLED TV
Serileri Sunuyor!
Samsung 8K TV yongaları ile çerçeveleri ortadan kaldırma hedefini gerçekleştiriyordu. Şimdi ise kendi TV sistemine Apple
'ın ekosistemini dahil ediyor. Samsung 2019 QLED TV iTunes desteği ile geliyor.
Samsung 2019 QLED TV Serileri yenilikçi özellikleri ile güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Apple ekosistemini ciddi şekilde genişletecek bir adım olarak görebiliriz. iTunes Desteği için her ne kadar AirPlay2'yi beklemek zorunda kalacak olsak ta, Apple TV almak zorunda kalmadan Apple'ın film ve müzik platformunu salonunuza taşımak artık daha kolay olabilir.
Samsung'un 2019 QLED TV'leri ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor ve Apple'ın ekosistemini genişlemesine kesinlikle yardımcı olarak. Samsung 2019 QLED TV'ler, 8K Q900'ün yanı sıra 4K setleri (üst düzey Q serisi, modaya uygun Yaşam Tarzı serisi veya bütçe RU hattı) barındıran bir ürün grubu ile karşımıza geliyor.
Satın alabilir veya ön sipariş verebilirsiniz. Tüm bu modeller Samsung'un vaat ettiği iTunes Movies & Videos desteği ile gelecek. TV'deki uygulama sizi; oturma odasında iTunes satın alımlarını ve kiralamalarını izlemek için bir Apple TV satın alma zorunluluğundan kurtarıyor. AirPlay 2'in desteği "yakında" geliyor ve bir firmware güncellemesiyle 2018 TV'lerde bu destekten faydalanabilecek.
Samsung 2019 QLED TV iTunes Desteği Apple ekosistemine entegrasyonu hızlandıracak!
Elbette bu tüketiciyi kendine çekmek için "Kanca" diye tabir edilen bir özellik değil. Samsung 2019 QLED TV'lerin hepsi güncellenmiş Bixby'yi destekliyor ve yakında Alexa ve Google
Asistan'ın komutlarını tanıyacaklar. Uzaktan kumanda artık uzak alan sesini desteklemeyecek, böylece sesli talimatları vermek için kendinizi akıllı kumandaya yakın tutmak zorunda kalmayacaksınız. Eğer TV'de oyun oynuyorsanız, Otomatik Oyun Modu; Oyun Hareketi Plus ve Freesync desteğinin birleşimi gecikmeyi, bulanıklığı ve ekranı yırtılmayı en aza indirmelidir.
Fiyatlandırma şu anda eksik, ancak Samsung'un amiral gemisi 8K serisi için ayrıntılar var. Q900 setleri, 65 inçlik bir set için 5.000 dolardan başlıyor ve aynı yıl sulandıran 15.000 $ 'da aynı göz sulandırmasıyla zirveye çıkıyor (geçen yıl gördüğünüz 85 inç versiyon için) (henüz 98 inç ekranda henüz bir kelime yok). Banka hesabınızı 8K'ya çıkması için oylamanız gerekmeyebilir, o zaman – yakın gelecekte 4K'ya kadar ulaşılabilir olmasını beklemeyin.
Samsung's full 2019 TV Serisi:
QLED 8K
Q900: 65", 75", 82", 85", 98"
QLED 4K
Q90: 65", 75", 82"
Q80: 55", 65", 75", 82"
Q70: 49", 55", 65", 75", 82"
Q60: 43", 49", 55", 65", 75", 82"
QLED Lifestyle 4K TVs:
The Frame: 43", 49", 55", 65"
The Serif: 55"
4K UHD RU Series
RU8000: 49", 55", 65", 75", 82"
RU7300 (Curved): 55", 65"
RU7100: 43", 49", 55", 58", 65", 75"
Business Wire