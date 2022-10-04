Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi! - Son Dakika
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Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi!

04.10.2022 10:22
Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi!

Samsung, 2020'de satışa çıkan giriş seviyesi Galaxy A11 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı.

Android 13'ün günden güne yaklaşmasıyla akıllı telefon üreticileri eski sürümlerin dağıtımını hızlandırmaya başladı. Bu kapsamda artık giriş segment cihazların bile mevcut en yeni sürümleri aldığını görüyoruz. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan bütçe dostu bir Samsung telefonu Android 12 güncellemesi almaya başladı.

Samsung Galaxy A11, Android 12 güncellemesi aldı

Samsung, kısa süre önce sürpriz yaparak 2020'de satışa çıkan giriş seviyesi Galaxy A11 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı. Sürüm, A115FXXU3CVI3 yapı numarasına sahip ve Ağustos 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bu; onlarca güvenlik ve gizlilik açığını ortadan kaldırıyor.

Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi!

Şirketin güncelleme politikası bu modelde de değişmedi. Zira sürüm, ilk etapta sadece Sri Lanka'daki Galaxy A11'ler için yayınlandı. Öte yandan önümüzdeki günlerde diğer pazarlara da gitmesi söz konusu.

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Söz konusu ülkede yaşıyorsanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak cihazınızı Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi! - Son Dakika

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