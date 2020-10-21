Samsung, "2020 Yılının En İyi Küresel Markaları" sıralamasında ilk 5'te - Son Dakika

Samsung, "2020 Yılının En İyi Küresel Markaları" sıralamasında ilk 5'te

21.10.2020 16:25
Samsung,

Samsung, Interbrand tarafından açıklanan "2020 Yılının En İyi Küresel Markaları" sıralamasında 62,3 milyar dolarlık marka değeriyle 5'inci sırada yer aldı.

Samsung, Interbrand tarafından açıklanan "2020 Yılının En İyi Küresel Markaları" sıralamasında 62,3 milyar dolarlık marka değeriyle 5'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Interbrand, işletmelerin marka değerini finansal performans, satın alma üzerindeki marka etkisi ve marka rekabet edebilirliği gibi çok sayıda faktörün kapsamlı bir analizine dayalı olarak değerlendiriyor.

Samsung, küresel marka danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan "2020 Yılının En İyi Küresel Markaları" listesinde, 62,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek marka değerine ulaşarak 5'inci sırada yer aldı.

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılında küresel şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorlu iş ortamına rağmen Samsung, 2019'da 61,1 milyar dolar olan marka değerini bu yıl 62,3 milyar dolara yükselterek yüzde 2'lik artış yakaladı. Böylelikle Samsung, "2017 Yılının En İyi Küresel Markaları" sıralamasında 6'ncı sırada yer almasını izleyen 3 yıl içinde ilk 5'e yükselmeyi başardı.

Şirket, Interbrand'in "En İyi Küresel Markalar" listesini yayınlamaya başladığı 2000 yılında listenin 43. sırasında yer alıyordu. Samsung, o zamandan bu yana marka değeri açısından istikrarlı bir büyüme kaydetmeye devam ediyor. 2012'de 9. sırada ilk ona girdiğinden bu yana Samsung, istikrarlı tırmanışını sürdürerek 2017'de 6'ncı, 2020'de ise 5'inci sıraya ulaştı.

Samsung'un Interbrand'in dünyadaki en değerli 100 markadan oluşan sıralamadaki yukarı yönlü ilerleyişinin nedenleri arasında, sürekli olarak yenilikçi ürünleri piyasaya sürmesi ve küresel sahnede geniş kapsamlı pazarlama faaliyetlerini yürütmesi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkan YH Lee, "2000 yılında 5,2 milyar dolarlık marka değeriyle 43 numarada listedeki yerimizi aldık. Bu yıl 62,3 milyar dolar marka değeriyle ilk 5 arasında yer alıyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Dünyanın her yerindeki müşterilerimizin desteği olmadan bu başarıyı elde edemezdik. Küresel konumumuzu daha da güçlendirmek için tüketicilerle etkileşim ve iletişim kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şirketin marka değerini yükselten unsurlar

Samsung'un marka değerini yükselten unsurlar arasında Kovid-19 karşısındaki tutumu, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, yaşam tarzıyla ilgili ürünler konusundaki yenilikçiliği bulunuyor.

Interbrand'ın değerlendirmesine göre, Samsung'un büyümesinde önemli bir yer tutan ana etkenler ise şöyle:

"Kurumsal sosyal sorumluluk alanında yürüttüğü küresel etkinlikler ve küresel kampanya aracılığıyla Kovid-19'a çabuk tepki vermesi, şirket çapında sürdürülebilir kalkınma odaklı faaliyetler, Galaxy Fold, The Terrace ve BESPOKE buzdolabı gibi yenilikçi ürünlerin süreklilik içinde piyasaya sürülmesi, yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti (IoT) gibi gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden tutarlı yatırımlar."

Kovid-19 sürecinde önemli kampanyalara imza attı

Kovid-19'un yarattığı yankıya karşılık olarak Samsung Electronics, yerel toplulukların zorlukları aşabilmesine destek olmak amacıyla her ülkenin ihtiyacına yönelik olarak birçok bağışta bulundu.

Samsung aynı zamanda, müşterileriyle zor zamanlarda da iletişimde ve etkileşimde bulunma çabaları doğrultusunda, hem sosyal medyada hem de New York Times Sqaure, Londra Piccadily Circus, Milano Duomo Meydanı, Hong Kong Eğlence Binası gibi meydanlara yerleştirdiği açık hava reklam tabelalarında yer alan "Bu dönemi birlikte aşalım" mesajını içeren küresel bir kampanya yürüttü.

Samsung, tüketiciler tarafından sosyal medya aracılığıyla gönderilen fotoğrafların ve hikayelerin toplandığı ve bunların dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere eğlenceli bir içerik sunmak amacıyla dış mekanda gösteren video reklamlara dönüştürdüğü bir kampanyayla olumlu geri bildirimler aldı.

Kovid-19'la ilgili kampanyalar, "Enabling People" gibi Samsung'un kurumsal sosyal sorumluluk vizyonunu taşıyan ve hala devam eden kampanyalarla ve gelecek nesillere yönelik Solve For Tomorrow, Akıllı Okul ve İnovasyon Kampüsü gibi çeşitli eğitim programlarıyla birlikte ilerledi.

Sürdürülebilirlik alanında kararlı bir duruş sergiliyor

Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Samsung TV'ler ve akıllı telefon kılıfları için çevre dostu ambalajlar kullanılması gibi örneklerin de ortaya koyduğu üzere, Samsung'un iş yönetiminin tüm alanlarında sürdürülebilirlik konusunda gösterdiği kararlılık, marka değerindeki artışa katkıda bulundu.

Samsung'un Kovid-19 ile birlikte baş gösteren zorluklara rağmen yenilikleri yakalamaya yönelik gösterdiği tereddütsüz çaba, şirketin büyümesini ilk 5'e taşıyan temel unsurlar arasında yer alıyor.

Sürekli inovasyonlar ile yeni teknolojiler geliştiriyor

Samsung'un Mobil İletişim Birimi, 5G akıllı telefon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırırken, şirket, Galaxy A serisi ve "Awesome" kampanyası gibi pazarlama etkinlikleri üzerinden Z kuşağıyla uyum yakalamayı da başardı.

Şirket ayrıca, Galaxy Z Flip'in tanıtımıyla yeni bir ürün kategorisi oluşturarak inovasyonda süreklilik de sergilemiş oldu. Samsung, mobil ağlar alanında da yeni pazarlara öncülük ederek ABD ve Japonya gibi önemli pazarlardaki işletmelerle ortaklıklarını genişletti ve 5G'de liderliği yakaladı.

TV endüstrisine liderlik ediyor

Samsung, Görüntü Teknolojileri Birimi'nde The Sero ve The Terrace gibi yeni tüketici yaşam tarzını yansıtan son teknoloji ürünleri piyasaya sürerek TV endüstrisine liderlik ediyor.

Samsung ayrıca, bu sektörde sürdürülebilirlik için çabalarını sürdürürken, engelliler ve renk körlüğü olan kullanıcılar için de erişilebilirliği artıran ürünlerini tanıttı ve çevre dostu ambalaj projesini başlattı.

Ev elektroniği alanında yaşam tarzına uygun ürünler sunuyor

Samsung, dijital ev aletleri alanında BESPOKE buzdolabı ve Grande AI çamaşır makinesi ve kurutucu ile müşterilerin değişen yaşam tarzlarına uygun ürünlerle yenilikçiliğini devam ettirdi.

Yemek pişirme, spor, iç tasarım ve evcil hayvan bakımı gibi müşteri ile ilgili konulara yönelik kampanyaları sayesinde müşterileriyle daha yakın iletişim kurmayı başarabildi.

Bellek sektörüne önemli yatırımlar yapıyor

Özellikle bellek sektöründe Samsung, Vision 2030'u pazarda açık ara bir numara ürünü olarak duyurdu.

Samsung, dünyada EUV tabanlı DRAM'i üreten ilk şirket oldu ve yıllardır otomotiv parçaları, nesnelerin interneti, yapay zeka ve 5G ile uygulanan HBM2E Flashbolt'a yatırım yapmaya devam ediyor.

Sunucu ve bulut hizmetlerine yönelik talebin artmasına neden olan evde çalışma önlemlerinin etkisiyle DRAM ve NAND flaş yongalarının satışlarının da artması bekleniyor.

Şirket, LSI sisteminde, Exynos ve ISOCELL'e yönelik teknolojik yeniliklerine ve yatırımlarına devam ederken, Audi gibi büyük ortaklarla iş birliğini de güçlendirdi.

Yapay Zeka, Samsung, TV, 5G, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung, '2020 Yılının En İyi Küresel Markaları' sıralamasında ilk 5'te - Son Dakika

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