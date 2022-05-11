Samsung, 220 inçlik devasa ekranını satışa çıkarıyor - Son Dakika
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Samsung, 220 inçlik devasa ekranını satışa çıkarıyor

11.05.2022 10:26
Samsung, 220 inçlik devasa ekranını satışa çıkarıyor

Integrated Systems Europe 2022 etkinliği düzenlendi. Samsung'un 220 inçlik microLED ekranı The Wall konferansa damga vurdu.

Samsung, Barcelona'da düzenlenen Integrated Systems Europe (ISE) 2022 fuarında yeni microLED ekranlı çözümlerini duyurdu. The Wall ve The Wall All-in-One yeni nesil ekranlar konferansa damga vururken, şirketin EV şarj istasyonu ve hibrit sınıf teknolojisi de dikkatlerden kaçmadı.

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Samsung, microLED ekranlı yeni ürünlerini duyurdu

Samsung Electronics, Integrated Systems Europe 2022'de yenilikçi microLED ekranlarını sergiledi. Devasa bir ekran boyutuna sahip olan The Wall için üç yeni model duyuruldu. Şirket, bu ürünler ile microLED teknolojisinin geleceğini belirleyeceğine inanıyor.

Samsung, 220 inçlik devasa ekranını satışa çıkarıyor

Samsung Electronics'in Görsel Ekran Başkan Yardımcısı Hyesung Ha'ya göre microLED teknolojisi, lüks endüstrisinden konaklama ve seyahate kadar ekran inovasyonunun geleceğini tanımlayacak şekilde geliştirilecek.

The Wall

IWB model adıyla duyurulan yeni görüntüleme teknolojileri, 0,63 ve 0,94 piksel aralıklarına sahip. Samsung'un ISE 2022'deki açıklamasına göre 0,63 piksel, The Wall serisindeki şimdiye kadarki en küçük piksel aralığı anlamına geliyor.

110 inç için 4K ve 220 inç için 8K kalitesine kadar çeşitli ekran boyutları sunan The Wall; 120Hz kare hızı, HDR10/10+ ve LED HDR ile Samsung'un en ayrıntılı dinamik aralık genişletmesine yer veriyor.

Ayrıca Samsung, ekranlarda "içeriğin her saniyesini anında analiz eden ve resim kalitesini optimize eden" yapay zekalı bir işlemci olduğunu söylüyor. Ayrıca yeni ekran, dünya çapında ön sipariş için hazır.

The Wall All-in-One

Barselona'da görücüye çıkan bir diğer ürün ise The Wall All-in-One (model adı IAB) oldu. Standart çözünürlüğü 16: 9 olan üç farklı model ile sunulan görüntüleme teknoloji şu seçeneklere sahip: 4K 146 inç, 2K 146 inç ve 2K 110 inç.

Kurulum sonucunda sadece 59 mm kalınlığında olan The Wall All-in-One, ayrı bir cihaza ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Ekrandaki giriş bağlantısı ile temiz bir kurulum yapılabiliyor.

Samsung, 220 inçlik devasa ekranını satışa çıkarıyor

Samsung bu iki devasa ekranlı ürünlerine ek olarak OHA 55", 75" ismindeki dış mekan çözümlerini de duyurdu. Underwriters Laboratories (UL) tarafından doğrulanan ekranlar, elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılabilir.

Siz Samsung The Wall ve The Wall All-in-One hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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