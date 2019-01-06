Samsung 3 Yeni Monitör Duyurdu, Yer Kazandıran Monitör!

Samsung
, Oyuncular ve Profesyoneller için 2019 Model Üç Yeni Monitörünü Tanıttı
Samsung 3 yeni monitör duyurdu.
Samsung, modern çalışma alanları için minimalist Space Monitor, üst düzey oyun deneyimi için süper ultra geniş 49 inç CRG9 ve içerik üreticileri için ince tasarıma sahip 4K UHD kavisli monitör modellerini tanıttı.
Samsung Electronics üç yeni monitör modelini duyurdu: Modern ve minimalist Space Monitor, benzersiz bir oyun deneyimi için tasarlanan CRG9 ve içerik üreticiler için tasarlanan 4K UHD kavisli UR59C. Yeni monitörlerin her biri, etkileyici oyun deneyimi için ultra geniş ekranlar ve gerçekçi renklerden üretkenliği artırmak için alandan tasarruf eden tasarımlara kadar mevcut en iyi teknolojileri sunuyor.
"Samsung'un en yeni monitör serisi inanılmaz derecede çok yönlü ve bu kategoride sürdürdüğümüz yenilikler ile liderliğimizi yansıtıyor." diyen Samsung Electronics Görsel Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seog-gi Kim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm bu monitörler bu yılki büyük stratejimizin bir parçası. Daha fazlasını yapmanız için ilham verecek harika ve çalışkan cihazlar ile size farklı seçenekler sunarak istediğinizi elde edebilmenizi sağlıyoruz."
Space Monitor: Modern, Minimal ve Esnek Tasarım
Samsung Space Monitor, kullanıcıların etrafındakiler yerine ekrandakilere odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor. Üründe alandan tasarruf sağlayan, tamamen entegre edilmiş benzersiz kol, masaya kenetlenerek boş yer kalmasını sağlıyor ve kullanıcıların üretkenliğini artırıyor. Samsung Space Monitor'ü kurmak ve kullanmadığınız zaman ayarlamak çok kolay. Yalnızca geri itip duvara karşı düz bir şekilde saklamak mümkün. Kolay ergonomik ayarlar, girişlere erişim ve gizli kablo yönetim sistemi sayesinde Space Monitor, tüm iş istasyonları ve ev ofislerinde tasarım ve işlevi daha iyi hale getiriyor.
Space Monitor estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör. 27 inç boyutundaki model QHD çözünürlükle inanılmaz derecede ayrıntılı, keskin görüntüler veriyor. 32 inçlik model ise 4K UHD içerikler sunuyor.
Space Monitor'de bulunan benzersiz kol stant, ince çerçevenin arkasına saklanabiliyor. Standı kullanırken Space Monitor'ü kolayca çevirip duvardan uzaklaştırmak mümkün. Ayrıca masa yüzeyine kadar da alçaltılabilen ürün, Samsung'un Zero Height Adjustable Stand özelliği sayesinde her tür izleme tercihine uygun çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Stant yalnızca rahat kullanım sağlamakla kalmıyor, güç ve HDMI kablolarını kolun içinden geçirerek temiz ve esnek bir görünümle kablo yönetimi sorununu da ortadan kaldırıyor.
CRG9 49" Oyuncu Monitörü: Çift QHD Çözünürlük ve Süper Ultra Geniş Ekran
CRG9 dünyanın 32: 9 en boy oranına sahip ilk yüksek çözünürlüklü süper ultra geniş oyuncu monitörü. 49 inç ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 4 ms hızlı tepki süresi sunan ürün, görüntü gecikmelerini ve hareket bulanıklığını azaltarak hızlı oyunlarla zahmetsizce başa çıkıyor. Üstün oyun deneyimi için geliştirilen monitör; takılmalar, ekran yırtılmaları ve giriş gecikmesini azaltan AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR teknolojisinden yararlanıyor. Böylece mümkün olan en iyi kare hızı ve en akıcı oyun deneyimi ortaya çıkıyor.
Çift QHD çözünürlük (5120×1440) ve maksimum 1000 nit parlaklık sunan HDR10 ile içerikler CRG9'da tam anlamıyla hayat buluyor. Görüntülerin en parlak ve en karanlık alanlarında tüm ayrıntılar gözler önüne seriliyor. HDR10 ile ekrandaki ışıklar bölgesel olarak kısılabiliyor. HDR'ın sağladığı yüksek kontrast sayesinde, HDR olmayan monitörlerde görülmeyen çarpıcı ayrıntılar görülebiliyor. Monitör ayrıca Samsung'un devrim niteliğindeki Quantum dot teknolojisinden yararlanarak çok geniş bir gamda hassas renk üretimi sağlıyor. 1800mm ekran kavisi ve ultra geniş izleme açısı da eksiksiz görünürlük sunuyor.
Yan yana yerleştirilmiş iki adet 27 inç QHD 16: 9 monitöre eşdeğer olan 32: 9 süper ultra geniş ekran, iki görüntü kaynağının aynı ekranda izlenebilmesini sağlayan PBP (Yan Yana Resim) işlevi ile aynı anda birden çok iş yapabilmeyi sağlıyor. CRG9'da bir adet HDMI, iki adet Display Port, USB 3.0 ve kulaklık bağlantıları yer alıyor. Samsung ayrıca, oyunculara rahatlık ve esneklik sunmak için CRG9'da daha küçük boyutlu bir stant kullanıyor.
UR59C 32" Monitör: Dünyanın İlk 32 inç Kavisli 4K UHD Ekranı İçerik Üreticiler İçin Tasarlandı
Çok yönlü kullanım imkanı ve performans peşindeki içerik üreticiler için ideal olan yeni UR59C 32 inç monitör, bir milyara kadar renk desteğiyle 2500: 1 kontrast oranı ve 3840×2160 4K UHD çözünürlük sunan kavisli bir ekrana sahip. 1500R kavis ile elde edilen çevreleyici deneyim, içerik üretimi ve sanat tasarımı yaparken, video izlerken veya oyun oynarken farkını ortaya koyuyor. Geleneksel monitörlerde sıkça rastlanan, uzun süre kullanım sonrasında ortaya çıkan göz yorgunluğu da azaltılıyor.
Lacivert Gri renginde sunulan UR59C, yalnızca 6,77 mm inceliği ve kumaş desenli arka kasasıyla süper ince bir tasarıma sahip. 3 kenarı çerçevesiz ekran, V şeklinde ince fakat sağlam metal standa takılıyor. İki uçlu taban ise kabloları sarıyor ve çalışma alanında az yer kaplıyor.
Bu üç yeni monitör 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Samsung'un Las Vegas
Convention Center #15006'daki CES standında görülebilecek.