Samsung 32-inç Space Gaming Monitör, PC'nize Yer Açıyor

Samsung'un Yeni 32-inçlik Space Gaming Monitörü Odanızda PC'nize Yer Açıyor

Odanızda çok fazla yer almadan ve dağıtmatan 144Hz'lik büyük bir monitöre artık sahip olabilirsiniz. Samsung 32-inç Space Gaming Monitör özellikleri ve fiyatı?



Bu güne kadar gördüğümüz tüm geniş – dev ekranlı oyun monitörlerinin ortak özelliği, masaüstünüzde oldukça fazla yer kaplamasıdır. Hoparlörleriniz ve diğer çevre birimleriniz için size oldukça az bir alan bırakır ve muhtemelen PC'nizi masanın altında bir yere koymanız gerekir. Ancak şimdi Samsung bu soruna bir dur diyebilir. Yeni tanıtılan Samsung Space Gaming Monitör ( aka SR75Q modeli) oldukça küçük bir alanda, inanılmaz hızlı ve güzel çözünürlük sunma imkanı sağılıyor. Odanızın duvarına yaslanmasını sağlayan yeni bir 32 inç tasarımı sunuyor. 4K'yı 144HZ'lik bir yenileme hızı ile size sunarken, AMD FreeSync desteği ile 2.560 x 1440 çözünürlükte oyun keyfi yaşatıyor.



Daha önce de olduğu gibi HDMI ve Power kabloları kolayca gizlenebilir ayrıca monitörü masanıza sabitleyebilirsiniz.



Samsung 32-inç Space Gaming Monitör için resmi bir fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak yılın dördüncü çeyreğinde dünya genelinde satışa sunuluyor olacak ve beklenen satış fiyatı 500 Dolar civarında…



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