Samsung'a doğrudan rakip: Motorola Razr 3 kanlı canlı görüntülendi!

Motorola, 2014 yılında Lenovo tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşadı. Büyük bir yapılandırma sürecine giren şirket günümüz itibariyle eski günlerini anımsatmaya başladı. Hatta geçtiğimiz yıl tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i ilk kullanan üretici olmak için Xiaomi ile büyük bir rekabete girmiş ve Moto Edge X30 ile yarışı kazanmıştı.

Motorola şimdi de katlanabilir telefon pazarında önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu alanda liderlik koltuğunda oturan Samsung'un Z Flip serisine doğrudan rakip olması beklenen Motorola Razr 3 modelini piyasaya sürecek. Son olarak cihaz kanlı canlı görüntülendi.

Motorola Razr 3 kanlı canlı görüntülendi

Motorola, katlanabilir telefon pazarına yabancı değil. Zira 2019'da Motorola Razr ve 2020'de Razr 5G ile kullanıcıların karşısına çıktı. Ancak satış rakamlarında hedefine bir türlü ulaşamadı. Bu alandaki pazar payını artırmak isteyen şirket, Motorola Razr 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Katlanabilir telefon bir süre önce kanlı canlı görüntülendi.

Hello, Maven. pic.twitter.com/xV7SbQYzrx — Ev (@evleaks) May 24, 2022

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan "@evleaks", cihazın GIF formatındaki görüntüsünü paylaştı. Daha önceki modellerdeki gibi içe doğru katlanan cihaz, güç tuşunun üzerine monte edilen bir parmak izi okuyucu ve çift arka kamerayla geliyor. Öte yandan delikli ekran tasarımı ve arkada ikinci bir ekran daha bizleri karşılıyor.

Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alacak ilk katlanabilir telefon ortaya çıktı!

Motorola Razr 3, herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan ilk katlanabilir telefon olacak.

İşlemci; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı sunuyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga setinin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Bunun dışında bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.