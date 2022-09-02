Samsung, ABD'de hacklendi! Müşteri verileri çalındı

Teknoloji devi Samsung, güvenlik ihlali ile karşı karşıya kaldığını açıkladı. Temmuz ayında sunucularına yönelik bir hack girişimini engelleyemediğini söyleyen Samsung, müşteri verilerinin kopyalandığını doğruladı. ABD'de gerçekleşen saldırının diğer ülkelere de sıçrayacağından endişe ediliyor.

Samsung sunucuları hack saldırısına uğradı

Samsung'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularında güvenlik ihlali yaşanıyor. Geçtiğimiz gün ABD'deki bazı müşterilerine e-posta gönderen teknoloji üreticisi, ABD'deki bazı sistemlerinden müşteri verilerinin çalındığını açıkladı.

Şu anda ne kadar Samsung kullanıcısının bu hack girişiminden etkilendiği bilinmiyor. Ancak Samsung, sadece şirket sunucularının saldırıya kurban gittiğini söyledi. E-posta'daki açıklamaya göre, herhangi bir teknolojik cihaz veya yerel uygulama tehlike altında değil.

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ABD'deki müşterileri etkileyen bu saldırı sonucunda; müşteri adları, iletişim ve demografik bilgileri, müşteri doğum tarihi ve ürün kayıt bilgilerinin kopyalandığı ifade edildi. Ancak hiçbir kullanıcının Sosyal Güvenlik numarası, kredi kartı veya borç bilgileri açığa çıkmadı.

Saldırıların Temmuz'un sonunda başladığı ve 4 Ağustos tarihine kadar sürdüğü tahmin ediliyor. Samsung'un ise hack girişimi hakkında yaklaşık bir ay sonra bilgilendirme mesajı göndermesi dikkat çekiyor.

Samsung ayrıca kullanıcılarına bazı uyarılarda bulundu. Güvende kalmak için öneriler şu şekilde sıralandı:

Bağlantılara tıklamayın veya şüpheli e-postaları indirmeyin.

Şüpheli etkinlik için hesapları düzenli olarak inceleyin.

Kişisel bilgi isteyen veya bir web sayfasına tıklamayı söyleyen iletişimlere karşı dikkatli olun.

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