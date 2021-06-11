Samsung, akıllı monitör serisini yeni özelliklerle genişletiyor

Samsung Electronics, son dönemde daha da genişlettiği akıllı monitör ürün serisinin artık tüm dünyada satışa sunulacağını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, yeni seride daha fazla ekran boyutu ve tasarım seçeneğiyle birlikte, yeni ve daha gelişmiş akıllı özellikler de bulunacak. Ürün serisine daha gelişmiş üretkenlik özellikleri ve sürükleyici eğlence deneyimi sunan büyük 43 inç M7 (UHD çözünürlüklü) modeli eklendi. Yeni beyaz renk seçeneği ile dikkati çeken FHD çözünürlüklü M5 modeller de 24 inç, 27 inç ve 32 inç ekran seçeneği ile geliyor.

Samsung akıllı monitör serisi, ilk olarak günümüzün iş, akademik ve tüketici ihtiyaçlarına ve evde çalışan, eğitim gören veya evde vakit geçiren tüketicilerin taleplerine cevap vermek üzere Kasım 2020'de piyasaya sürüldü. Akıllı monitör, entegre medya ve üretkenlik uygulamaları, çok yönlü bağlanabilirlik, dahili hoparlör ve güneş enerjisiyle şarj olan uzaktan kumandaya sahip bulunuyor.

Samsung Akıllı Monitör Serisi'nin en yeni üyeleri arasında şunlar yer alıyor:

"M7 43" (Model: M70A) akıllı monitör: Amiral gemisi modeli olan M7 akıllı monitör artık 43 inçlik boyuta ve çerçevesiz tasarıma sahip. Üretkenliği ve eğlenceyi en üst düzeye çıkaran özellikleriyle çalışma, öğrenme veya oyun deneyimini sürükleyici hale getiriyor. 43 inç boyutundaki M7 Akıllı Monitör, 4K Ultra-Yüksek Ekran Çözünürlüğü (UHD) ile işlevler arasında kusursuz geçiş yaparak yerleşik izlenebilir içerik uygulamaları, hoparlörler ve 4K içeriklerin tüm ayrıntılarını yansıtabilen HDR10 kalitesiyle güvenilir bir çalışma cihazından 4K kalitesinde eğlence merkezine dönüşebiliyor.

M5 27" ve 32" Beyaz akıllı monitör (Model: M50A): Daha sade ve şık, beyaz renkli tasarımıyla gelen M5 modeli, 27 ve 32 inç olmak üzere iki boyut seçeneğiyle satışta olacak. Yeni rengi minimalist tarzdaki tasarımlara mükemmel uyum sağlarken, iç mekan estetiğine tamamlayıcı bir dokunuş ekleyerek tasarım meraklısı kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor."

"Kullanıcıların her şeyi bir arada yapabilmesini sağlıyoruz"

Samsung'un uzun vadeli sürdürülebilirlik programının bir parçası olarak, M7 43 inç akıllı monitörle uyumlu güneş enerjisiyle çalışan hepsi bir arada uzaktan kumanda, geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor ve iç mekan gün ışığı, ampul ışığı veya USB-C bağlantısıyla şarj olarak enerji tasarrufu sağlıyor. Diğer modellerle birlikte çalışan uzaktan kumandanın üretiminde de karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirlik amacıyla kısmi olarak geri dönüştürülmüş plastik kullanıldı.

Serinin birinci nesliyle aynı özellikleri kullanan Samsung akıllı monitör, hem PC'ler hem de akıllı telefonlar için çok sayıda bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, Dokunma Görünümünü, Ekran Yansıtmayı kullanarak veya Apple AirPlay 2 aracılığıyla yalnızca tek dokunuşla kişisel mobil cihazlarıyla monitör arasında bağlantı kurabiliyor. Samsung DeX sayesinde de kullanıcılar, mobil cihazlarını monitöre bağlayarak kusursuz bir masaüstü deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Microsoft 365 uygulamaları desteği ve gömülü Wi-Fi sayesinde kullanıcılar PC bağlantısına ihtiyaç duymaksızın belgelerini rahatlıkla görüntüleyerek düzenleyebiliyor. Temiz bir çalışma alanı düzeni için Akıllı Monitörde USB Type-C port, USB port ve Bluetooth 4.2 gibi birçok port bağlantı seçeneği yer alıyor.

Kullanıcılar ayrıca OTT içeriğine erişebiliyor ve en sevdikleri filmleri ve programları PC veya mobil cihaza bağlanma ihtiyacı duymadan Netflix, HBO ve YouTube üzerinden izleyerek ekranlarını kusursuz bir eğlence merkezine dönüştürebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Hyesung Ha, "Dünyanın her yerinde insanlar çalışmaya, öğrenimlerine ve eğlenmeye giderek artan oranda evden devam ederken, evlerimiz çok fonksiyonlu ortamlara dönüşüyor. Kapsamını genişlettiğimiz akıllı monitör ürün serimizle, kullanıcılara günlük aktivitelerini daha konforlu ve esnek bir biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlayacak teknolojiyi sunmaya devam ediyoruz. Şu anda piyasada bulunan en akıllı monitörlerle mobil cihazlar ve PC'ler arasında güçlü bir bağlanabilirlik sunarak kullanıcıların her şeyi bir arada yapabilmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genişleyen Samsung akıllı monitör serisi, birçok model, boyut ve özellik seçeneği sunuyor. Daha fazla bilgi için "https://displaysolutions.samsung.com/monitor/detail/1803/43M70A" adresi ziyaret edilebiliyor.