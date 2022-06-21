Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni - Son Dakika
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Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

21.06.2022 21:42
Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

TheElec'in raporuna göre Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor. Şirketin stoklarında 50 milyon telefon olduğu iddia edildi.

Son yıllarda patlak veren çip krizi, pandemi ve Ukrayna- Rusya savaşı gibi olaylar akıllı telefon pazarını olumsuz etkiledi. Şu sıralar toparlanmaya başlasa da halen istenen seviyede değil. Hatta 2021'e kadar sürekli bir düşüş içerisindeydi. Geçtiğimiz sene 5 yıl aradan sonra sektörde ilk kez büyüme kaydedildi.

Bu durum, sektörün devlerinden Samsung'u da derinden etkiledi. Hatta yeni bir rapora göre şirket, akıllı telefon satmakta zorluk yaşıyor. Bu da satış yapılamadığı için stokların şişmesine neden oluyor.

Samsung stokları doldu: Telefon satmakta zorlanıyor mu?

Pazar araştırma şirketi Canalys'in geçtiğimiz ay yayınladığı bir rapora göre Samsung, yıllık bazda yüzde 9 düşüş yaşamasına rağmen yüzde 35'lik pazar payıyla açık ara Avrupa'nın en başarılı akıllı telefon üreticisi konumunda. Ancak iddialara göre şirket, buna rağmen istediği seviyelerde satış yapamadığı için stoklarını bir türlü eritemiyor.

Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

TheElec'in raporuna göre Samsung'un distribütör stoklarında an itibariyle yaklaşık 50 milyon akıllı telefon bulunuyor. Hatta şirketin stoklarının büyük bir kısmını ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Galaxy A serisi oluşturuyor.

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Raporda Samsung'un 2022'de 270 milyon akıllı telefon sevkiyatı hedeflediğine vurgu yapıldı. Zira iddia edilen sayılar doğruysa, şirketin toplam hedefinin yüzde 18'lik kısmını stoktaki cihazlar oluşturuyor. Aynı zamanda bu oranın yüzde 10'a kadar normal kabul edildiği, ancak bundan yukarı çıkması halinde kritik stok sıkıntılarına neden olduğu bildiriliyor.

Stoklarda daha çok Galaxy A serisi gibi orta segment cihazların bulunması, şirketin bu sınıftaki telefonlarına olan talebin beklenenden daha az olduğuna işaret ediyor. Samsung, Ocak-Şubat 2022 arasında 20 milyon adet akıllı telefon üretti. Ancak yukarıda da belirttiğimiz birçok nedenden dolayı talebin azalmasıyla mayıs ayında üretimi 10 milyona kadar düşürdü. Stok sorunlarının devam etmesi durumunda ise yakın gelecekte buna benzer kararlar gelebilir.

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Kaynak: Shiftdelete

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