Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor! - Son Dakika
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Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

31.05.2022 12:38
Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

Samsung, ekran üretimi konusunda lider firmalardan biri. Şirketin attığı yeni adım, teknoloji dünyasında çok konuşulacak.

Samsung her yıl birçok akıllı telefon piyasaya sürmesinin yanında, diğer üreticiler için de ekran tedariği sağlıyor. Bugüne kadar iPhone gibi pek çok telefonda Samsung tarafından üretilen ekranların kullanıldığını gördük. Ekran üretimi konusunda çok başarılı olan Samsung, bu gücünü televizyonlarında da kullanarak çoğu zaman kullanıcısını memnun ediyor. Ancak bu defa şirket, akıllı telefon sektöründe sarsıntısı hissedilecek bir adım attı.

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Samsung, LCD ekran üretimi yapmayacak

LCD ekranlar bir dönemin en meşhur ekran teknolojisiydi. Maliyeti ve sunduğu performans arasındaki ilişki gözetilince pek çok üretici, televizyondan telefona kadar her üründe LCD ekran tercih ediyordu. Sonrasında LED teknolojisinin kendini geliştirerek OLED ve AMOLED gibi varyantlara ayrılması, LCD'yi yakın zamanda çıkan pek fazla cihazda görmememizin sebebi olmuştu.

Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

Samsung Display tarafından gelen açıklama, haziran ayı itibariyle LCD ekran üretimi için tüm çalışmaların duracağını ilan ediyor. Şirket, bundan sonra OLED ve QD ekran üretimine odaklanmak istediğini belirtiyor. Zaten uzun zamandır Samsung'un en başarılı olduğu ekran türü OLED ve QD tipleriydi. Son nesil televizyonlarda kullanımına epey sık yer verilen QD teknolojisi, LCD ile kıyaslanamayacak boyutta yüksek kalite sunuyor.

Bununla birlikte, Samsung'un LCD üretiminden kazandığın karın giderek azalması da ana sebeplerin başında geliyor. Ancak Samsung, 2020 yılındaki pandemiyle LCD ekran fiyatlarının artışa geçtiğini görünce LCD'den kurtulma planlarını ertelemişti.

Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

LCD'yi çok sık görmesek bile IPS LCD teknolojisi hala yaygın olarak kullanılıyor. Yani Samsung her ne kadar üretimi durdurmuş olsa da bu teknolojinin kullanıldığı telefonları ve monitörleri görmeye uzun bir süre daha devam edeceğiz.

Sizce en iyi ekran teknolojisi hangisi?

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Kaynak: Shiftdelete

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