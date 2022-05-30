Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme - Son Dakika
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Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme

30.05.2022 20:38
Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme

Samsung, akıllı telefon dünyasında büyük başarılara imza atıyor. Şirket, son yılların en büyük pazar payına ulaştı.

Akıllı telefon dünyası, son yıllarda oldukça sıkı bir rekabete sahne oluyor. Koronavirüs ve çip sıkıntısı gölgesinde geçen son iki yılda sektördeki birçok önemli şirket, büyük satışlar yaparak popülerliğini arttırdı. Bunlardan birisi olan Samsung da yoğun çalışmalarıyla piyasada sıçrama yaptı.

Samsung'un pazar payı son 5 yılın zirvesinde

Sansung, 2022'nin başında tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonu ile piyasalara hızlı giriş yapmıştı. Daha önce elde edilen veriler de şirketin son dönemde önemli bir sıçrama yaptığını söylüyor. Son olarak Counterpoint Research'ün küresel akıllı telefon pazarıyla ilgili en yeni raporu bu gerçeği pekiştirdi.

Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

Raporda Samsung göze çarpıyor. Buna göre şirket, Nisan ayında yüzde 24'lük bir pazar payına ulaşarak son 5 yılın en büyük değerine ulaştı. Samsung, son olarak 2017'de yüzde 24,5'lik bir pazar payına sahip olmuştu.

Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme

Samsung'un son dönemdeki bir sıçrayışının altında koronavirüs tedbirlerinden daha az zarar görmesi yatıyor. Öyle ki şirket, üretimde Çin'e bağlılığı önemli ölçüde azalttı. Öte yandan Çin'in "koronavirüse karşı sıfır tolerans" politikası birçok üreticiyi son dönemde zor duruma soktu.

Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme

Bu dönemde Apple nispeten sessiz kaldı. Akıllı telefon kısmında sadece iPhone SE 2022'yi tanıtan şirket, amiral gemisi akıllı telefonu için çalışmalarını sürdürüyor. Apple yüzde 18 ile ikinci sırada, yüzde 13 ile Xiaomi kendine yer buldu.

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Kaynak: Shiftdelete

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