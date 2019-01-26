Samsung Akıllı Telefonlar İçin Android Pie Güncelleme Takvimi

Android Pie Samsung
Akıllı Telefonları için Ne Zaman Gelecek?
Samsung Akıllı Telefonlar için Android Pie Güncelleme Takvimi.
Samsung, Android'in son sürümü Android Pie – Android 9.0 için bir güncelleme takvimi yayınladı. Hangi Model Ne Zaman Android Pie geçiyor? Samsung'un yeni arayüzü Samsung One UI gibi özelleştirmelere de hazır olun. Google
yaklaşık 6 ay önce, 8 Ağustos 2018 tarihinde mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android 9.0'ı duyurdu. Bir çok akıllı telefon üreticisi kişiselleştirdikleri bu sürümleri kendi cihazları için yayınlamaya başladılar bile. Samsung'ta kendi cihazları için bu yönde bir takvim duyurdu. Samsung Türkiye
'nin açıkladığı listeye göre Galaxy A7 ve Galaxy A9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin ne zaman geleceği belli oldu.
Türkiye'de bir çok kullanıcısı olan Galaxy A7 ve Galaxy A9 15 Mart itibariyle yeni işletim sistemine sahip olabilecek. Galaxy S9
ve Galaxy S9+ için 26 Aralık
2018, Galaxy Note
9 için de 17 Ocak'ta yayımlanan Android Pie, 15 Şubat'ta Galaxy Note 8, Galaxy S8
ve Galaxy S8 Plus için yayımlanacak.
Samsung'un akıllı telefonları için Android Pie güncelleme takvimi şöyle:
Cihaz Modeli
Android Pie Güncelleme Tarihi
Galaxy S9
26 Aralık 2018
Galaxy S9+
26 Aralık 2018
Galaxy Note 9
17 Ocak 2019
Galaxy Note 8
15 Şubat 2019
Galaxy S8
15 Şubat 2019
Galaxy S8+
15 Şubat 2019
Galaxy Tab S4 10.5
Mart 2019
Galaxy A6
Mart 2019
Galaxy A6+
Mart 2019
Galaxy A7 (2018)
15 Mart 2019
Galaxy A8+ (2018)
Mart 2019
Galaxy A9 (2018)
15 Mart 2019
Galaxy J2 Core
Nisan 2019
Galaxy J4
Nisan 2019
Galaxy J4+
Nisan 2019
Galaxy J6
Nisan 2019
Galaxy J6+
Nisan 2019
Galaxy J7 Prime2
Nisan 2019
Galaxy J8
Nisan 2019
Galaxy On7 Prime
Nisan 2019
Galaxy A8 Star
Haziran 2019
Galaxy J7 Neo
Haziran 2019
Galaxy J7 Duo
Haziran 2019
Galaxy Tab S3
Ağustos 2019
Galaxy M10
Ağustos 2019
Galaxy M20
Ağustos 2019
Galaxy Tab A (2017) Eylül
2019
Galaxy Tab A (2018, 10.5)
Ekim 2019
Samsung Akıllı Telefonlar için Android Pie Güncelleme Takvimi