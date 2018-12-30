Samsung
Akıllı TV
'lerin Yeni Özelliği Çok Konuşulacak?
Samsung 2019 TV PC'nize veya Telefonunuza Uzaktan Erişim Desteği Sunacak. Samsung Smart TV Remote Access Özelliği hakkında bilgiler?
Samsung'un 2019 model Akıllı TV'lerinde bulunan Uzaktan Erişim özelliği, kullanıcıların ağa bağlı cihazlarını ekran üzerinden kontrol etmelerini sağlayarak, internette dolaşma, bulut ofis erişimi ve daha fazlasını rahatça yapabilme olanağı sunuyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni Akıllı TV modelleri sahip olduğu güçlü uzaktan kontrol uygulaması ile hem PC'nizi hemde Akıllı Telefonunuz üzerindeki uygulamaları kullanmanızı sağlayacak.
Samsung Smart TV Remote Access Özelliği
Remote Access – Uzaktan Erişim Desteği 2019 Samsung Akıllı TV modellerinde yüklü gelecek. Bu sayede diğer cihazlara Erişim imkanı kolaylaştırılmış olacak.
IP Network, Wi- Fi
Direct, Web Browser Üzerinden uzaktan erişim imkanı, elbette kablosuz ağ desteği olmazsa olmazlardan. Tüm burada dikkat çekici unsur, Akıllı TV'nize bir klavye veya mouse bağlantısı yapmak zorunda olmanız.
Klavye gibi giriş cihazları de Uzaktan Erişim özelliği ile Samsung Akıllı TV'lere bağlanabiliyor. Böylece kullanıcılar ekrandaki içeriklerini kolaylıkla kontrol edebiliyor. Kullanıcılar kablo ile ayrı bir HDMI bağlantısına gerek duymadan, kendi odalarındaki bilgisayara oturma odalarındaki televizyondan erişebiliyor, böylece bağlı bir klavye ve fare kullanarak TV ekranında internette gezinebiliyor veya oyun oynayabiliyorlar.
Telefonunuzdaki oyunları daha büyük ekranda oynamak istiyorsanız bir anlamda yapmanız gereken tek şey Samsung 2019 Akıllı TV'nize çevre birimlerini bağlamak. Ayrıca Bulut servisleri üzerinden sanal makinalarınıza da web tarayıcısı üzerinden bağlanmanız mümkün olacak.
Uzaktan Erişim sayesinde kullanıcılar, içerikleri büyük ekranda görüntülemeye ek olarak, televizyona bağlı cihazlarını klavye ve fareyle doğrudan kontrol edebiliyor. Ayrıca, web tarayıcı tabanlı bulut ofis hizmetine de Uzaktan Erişim ile erişilebiliyor. Kullanıcılar bu şekilde Akıllı TV'lerinden dosyalara ulaşıp belgeler üzerinde çalışabiliyor.
Hyogun Lee, Samsung Electronics'in Görsel Görüntü Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı bu konuda yaptığı açıklamada;
"Samsung, tüketicileri için sezgisel ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi yaratma konusunda kararlı. Remote Access – Uzaktan Erişim Özelliği ile tüketiciler, birden fazla cihaz üzerindeki yüklenen çeşitli uygulamalara, bulut hizmetlerine doğrudan TV ekranları üzerinden bağlanıp, kolayca kullanabilecekler.
Uzaktan Erişim'in uyumluluğunu genişletmek ve kullanıcılarımıza daha fazla hizmet sunmak için ortaklarımızla işbirliğine devam edeceğiz ."
Uzaktan Erişim özelliği; Samsung ve lider kurumsal yazılım geliştiricisi VMware'in tüketicilere sunduğu bir Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) olan VMware Horizon sayesinde dünyanın her yerinde kullanılabiliyor.
Kablosuz bağlantılar ve bulut servisleri hakkındaki güvenlik endişelerini gidermeyi amaçlayan Samsung, kendisine ait Knox güvenlik teknolojisini Uzaktan Erişim özelliğine ekledi. 2015'ten beri Samsung'un Akıllı TV serisinde yer verilen Knox, sürekli koruma için düzenli aygıt yazılımı güncellemeleriyle destekleniyor. Güvenlik performansı için Common Criteria sertifikasına sahip olan Knox, TV endüstrisinde bu sertifikayı alan tek güvenlik çözümü olma özelliğine de sahip.
Elbette her uygulama ve program bu özellik ile uyumlu olmayabilir. bu nedenle her uygulamayı açmayı beklemek belki biraz erken olabilir. Ancak Akıllı TV'lerin 2019'da giderek daha fazla "Akıllanacağı" bir gerçek.
Giderek artan çevre birimlerine evimizin baş köşesinde duran dev TV ekranlarından ulaşmak güzel olacak. Remote Access – Uzaktan Erişim dünyanın her yerinde kullanılabilecek bir özellik.
Samsung