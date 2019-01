Samsung Akıllı Yaşamın Geleceğini Ces'te Tanıttı

Samsung Electronics, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G teknolojilerine yaptığı yatırımların, akıllı yaşam vizyonunun temelini nasıl oluşturduğunu açıkladı.

Samsung'un açıklamasına göre, şirket, yaşı ilerlemiş kişilerin sağlık rutinlerini kendi başlarına tamamlamasına yardımcı olmak gibi günlük faaliyetlerde kullanılabilecek yapay zeka destekli robot platformlarını CES'te beğeniye sundu.



Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Bölümü Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) HS Kim, "2019, Samsung Electronics'in 50. yılı olacak. Bu son 50 yılda dünyanın her yerindeki tüketicilere anlamlı yenilikler sunmaya kendimizi adadık. 2019'da çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Sektörde lider olmanın avantajıyla akıllı yaşam vizyonumuzu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



5G ekipmanları için FCC onayı alan ilk şirket Samsung oldu



Verilen bilgiye göre, Samsung'un akıllı yaşam felsefesinin itici gücünü nesnelerin zekası kavramı oluştururken, nesnelerin interneti, 5G ve yapay zeka teknolojilerinin cihazlarda birlikte çalışmasını temel alan bu kavram kusursuz deneyimler sunmayı hedefliyor. Samsung, bu temel teknolojiler üzerinde yaptığı çalışmaların ürün portföyünde ne gibi yeniliklere imkan sunduğunu tanıttı.



SmartThings ekosistemi, SmartThings Cloud hizmeti ile birlikte büyük bir hızla büyüdü. Kayıtlı SmartThings kullanıcılarının sayısı yüzde 220 arttı ve yüklenen uygulama miktarı da yüzde 61 yükseldi. Ekosisteme dahil olan iş ortağı sayısı da yüzde 44 büyüdü.



Samsung, telekomünikasyon sektöründeki liderliğinden yararlanarak tüketicilere 5G bağlantısı sunmak için önemli adımlar attı. ETSI bünyesinde en fazla patent sahibi şirket olan Samsung, Kasım 2018 itibarıyla 2 binden fazla önemli 5G patenti aldı.



Ayrıca, 5G ekipmanları için FCC onayı alan ilk şirket de Samsung oldu. Şirket, ABD'deki önde gelen operatörler ve Güney Kore'deki üç mobil operatör ile birlikte ev ve mobil 5G ağlarının ticarileşmesine destek verdi. Bu alanda Avrupa ve Asya'da da çalışmalar sürüyor. Samsung ayrıca, 2019'un ilk yarısında piyasaya süreceği 5G akıllı telefon ile 5G'nin gücünü tüketicilere ulaştırmayı hedefliyor.



Şirket, Samsung NEXT ve Samsung Strateji ve İnovasyon Merkezi (SSIC) ile son beş yılda yapay zeka ile ilgili faaliyet gösteren 20'den fazla girişime yatırım yaptı.



Samsung'un akıllı platformu Bixby büyüyor





Bixby ilk olarak Galaxy telefonları daha akıllı bir şekilde kullanmayı sağlayan bir hizmet olarak sunuldu. Bugün ise gelecekte daha fazla cihaza destek verecek, ölçeklenebilir ve açık bir yapay zeka platformuna dönüşüyor.



Samsung, Bixby servisinin 2019 serisi QLED ve üst düzey TV, buzdolabı, çamaşır makinası ve klima gibi akıllı cihazlara, mobil ürünlere, hoparlörlere ve daha fazlasına ekleneceğini duyurdu. Bixby ayrıca yeni Digital Cockpit ve robot platformlarına da taşınıyor.



Uber, Ticketmaster ve diğerleri de hizmetlerini daha akıllı hale getirmek için Bixby'den yararlanıyor. Samsung bugün, iHeartRadio ile de yeni iş ortaklığını duyurdu. Google gibi iş ortaklarının da ekosisteme katılmasıyla Bixby büyümeye devam edecek.





Samsung ayrıca, günlük işleri kolay ve basit hale getiren, her kullanıcıya yalnızca Samsung'un yapabileceği şekilde daha kişisel bir deneyim sunan bir dizi yeni ürün de tanıttı.

