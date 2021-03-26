Samsung Alışveriş Festivali başladı - Son Dakika

Samsung Alışveriş Festivali başladı

26.03.2021 13:17
Samsung Alışveriş Festivali başladı, System.String[]

Samsung'un bugün başlayan Alışveriş Festivali, Samsung ürünlerini 4 Nisan'a kadar çeşitli fırsatlarla kullanıcılara sunuyor.

Samsung'un bugün başlayan Alışveriş Festivali, Samsung ürünlerini 4 Nisan'a kadar çeşitli fırsatlarla kullanıcılara sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcılar, seçili Samsung satış noktalarından ve belirli kampanyalar için Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden yaptıkları alışverişlerde Samsung'un birçok akıllı ve inovatif ürününü indirim ve hediyelerle satın alma imkanı buluyor.

Festival kapsamında seçili Samsung ürünlerinden 2 ürün alanlar yüzde 20, 3 ürün satın alan kullanıcılar ise yüzde 30 daha fazla TL yüklü Para Kart'a sahip oluyor. Seçili Samsung beyaz eşyalarından satın alan kullanıcılar 400 TL'ye varan, seçili Samsung TV'lerden alanlar ise 2 bin 500 TL'ye varan Para Kart hediyesiyle buluşuyor.

Mobil cihazlarda da fırsatlar sunan Samsung Alışveriş Festivali'nde seçili Samsung Galaxy akıllı telefonlardan satın alanlar hediye olarak Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık veya Galaxy Fit2 akıllı bileklik kazanıyor. Galaxy S21 Serisi akıllı telefonlardan birini alanlar Galaxy Tab A (8.0",2019) tablete ücretsiz sahip oluyor.

Kullanıcılar, satın aldıkları Galaxy S20 FE akıllı telefon ile de Samsung Taşınabilir SSD T7'de yüzde 30 indirim fırsatı elde ediyor. Galaxy Z Fold2 alan kullanıcılar 32 inç HD Smart TV, seçili Galaxy tabletlerden alan kullanıcılar ise BeIN Connect Sezonluk Taraftar Paketi hediyesi kazanıyor. Galaxy Watch3 akıllı saat ve Galaxy Buds Live kablosuz kulaklığı birlikte alanlar 500 TL indirim fırsatı yakalıyor.

Beyaz eşya alanlara hediye ve indirimler

Festivalde beyaz eşya alanları birçok kampanyanın dahil olduğu fırsatlar da bekliyor. Kampanyalar içerisinde seçili Samsung beyaz eşyalardan 3 tane alan kullanıcılara, 32 inç HD Smart TV hediye fırsatı da sunuluyor. Seçili Samsung buzdolabı ve çamaşır makinelerinden satın alanlara Tefal Ütü veya Samsung Elektrikli Süpürge ürünlerinin de hediye edileceği festivalde, 3'lü ankastre setler de yüzde 25'e varan indirimler kullanıcılara sunuluyor.

Samsung TV'ler de alışveriş festivalinde fırsatlarla kullanıcılarla buluşuyor. QLED 8K ve Lifestyle TV'lerden satın alanlar akıllı telefon, soundbar ve robot süpürge hediyelerinden yararlanabiliyor. Ayrıca seçili gaming monitör ve SSD'yi Samsung Online Mağaza üzerinden birlikte satın alan kullanıcılar, yüzde 10 indirim kazanıyor.

Türk Lirası, Festival, 4 Nisan, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung Alışveriş Festivali başladı - Son Dakika Ekonomi


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