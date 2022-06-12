Samsung, amiral gemileri dahil bazı modellerine güncelleme desteğini kesiyor!

Samsung, geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürdüğü S22 serisiyle birlikte One UI 4.1 arayüzünü de yayınladı. Sonraki 4 ay içerisinde de adım adım diğer cihazlarına bu güncellemeyi sundu. Geçtiğimiz hafta ise One UI 4.1.1 sürümünü resmen onayladı. Fakat S10 ve Note10 için güncelleme vermeyeceği ortaya çıktı. Peki hangi cihazlar alacak?

S10 ve Note10 serisi artık güncelleme almayacak!

Samsung, yeni çıkan cihazlarına (amiral gemisi olmasa bile) en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini söylemişti. Fakat karşısında Apple gibi bir rakip varken bunun yeterli olmayacağını fark ederek Android güncellemesini bazı(!) modelleri için 4 yıl vereceğini açıkladı.

Fakat henüz 3 yıl önce satışa sunulan S10 ve Note 10 serisinin artık Android ve One UI güncelleme desteğinden çıkartıldığı söyleniyor. Tabii yalnızca bu cihazlar değil, 2 yaşına gelen AX1 ve MX1 gibi cihazlar da Android 12 ve yeni One UI sürümlerini alamayacak.

One UI 4.1.1'in ise Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için düzenleyeceği tanıtım etkinliği sırasında piyasaya sürülebileceği söylendi. Fakat Android 13'e geçiş bu arayüz ile birlikte olmayacak. Zira Samsung'un planlarına göre bu hamleyi One UI 5'e saklıyor olması muhtemel.

Birinci etapta Samsung, beklenildiği üzere Galaxy S22 serisi için gönderim yapmaya hazırlanıyor. Daha sonra ise Galaxy S21 ve Galaxy Note 20 modellerine verilecek. Tablet tarafındaysa şu an için yalnızca Galaxy Tab 8 serisinin alacağı biliniyor. Fakat 2. veya 3. etapta Tab S7 modelleri de bulunacak. Tab S6 ise uzun bir süre belirsizliğini koruyacak.

Diğer üreticilerdeyse güncelleme uzunluğu şu şekilde:

Samsung: 4 yıl işletim sistemi/ 5 yıl güvenlik güncellemesi

Google: 3 yıl işletim sistemi (Tensor sonrası en az 4 oluyor)/ 5 yıl güvenlik güncellemesi

OnePlus: 3 yıl işletim sistemi/ 4 yıl güvenlik güncellemesi

Xiaomi: 3 yıl işletim sistemi/ 4 yıl güvenlik güncellemesi

Vivo: 3 yıl işletim sistemi/ 3 yıl güvenlik güncellemesi

Oppo: 2 yıl işletim sistemi/ 3 yıl güvenlik güncellemesi

4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesini kesin olarak alacak cihazlar:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Z Fold3/4

Galaxy Z Flip3/4

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