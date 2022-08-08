Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı! - Son Dakika
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Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı!

08.08.2022 17:02
Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı!

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 işletim sisteminin beta sürümünü Galaxy S22 modelinde test etmeye başladığını açıkladı.

Android 13'ün testleri devam ederken, akıllı telefon üreticileri de Android tabanlı işletim sistemlerinin beta sürümlerini yayınlamaya devam ediyor. Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5 işletim sisteminin beta sürümünü Galaxy S22 modelinde test etmeye başladığını açıkladı.

Samsung Galaxy S22, ONE UI 5 beta sürümüne kavuştu

Android 13'te büyük değişiklikler beklenmezken, Galaxy S22'de de bazı kozmetik iyileştirmelerin yanı sıra güvenlik, bildirimler ve kamera güncelleştirmeleri kendisine yer buluyor. Diğer yandan Android 13, Galaxy Fold 4 gibi katlanabilir telefonlar için önemli bazı yenilikler sunuyor.

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Samsung telefonlar; ana ekran, simgeler ve hızlı paneller için 12 yeni renk seçeneğiyle Android 13'ün tema tasarımından yararlanıyor. Ayrıca, metinleri ve nesneleri yakınlaştırmak için Büyüteç aracı gibi yeni seçenekler eklenirken, widget'lardan tasarruf etmenizi sağlayan yeni özellikler de geliyor. Bunun yanı sıra yazılanları yüksek sesle okuyabilen bir sistem de yine One UI 5'te sunulan yeni özellikler arasında.

Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı!

Uygulamaların bildirim göndermeden önce izin istemesi gereken yeni bildirim ayarları gibi Android 13 güncellemeleri de yine ONE UI 5 betasına sahip S22'de karşılaşılan özellikler arasında. Bunun yanı sıra yeni güvenlik sistemi telefonda gizlilik kontrolü gerçekleştirebilecek. Tercih edilen diller ise uygulama bazında ayarlanabilecek.

Android 13'ün katlanabilir telefonlarda ise yeni özellikler sunuyor. Android 13, Fold 3 gibi iç ve dış ekranlarında farklı boyutlara, çözünürlüklere ve piksel yoğunluklarına sahip olan telefonlar için özel olarak tasarlandığını görüyoruz. Samsung, Fold 3 için bu özelliği zaten sunuyordu ancak Android 13 ile birlikte daha fazla seçenek karşımıza çıkabilir.

  • Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı!
  • Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı!

Samsung; sadece ABD, Güney Kore ve Almanya'da yaşayanlar için Galaxy S22 telefonlarda ONE UI 5 beta testini tanıtımış durumda. Eğer bu ülkelerden birinden yaşıyorsanız işletim sisteminin beta sürümünü test edebilirsiniz. Ancak beta yazılımları kullanmanın risklerini göz önünde bulundurmayı lütfen unutmayın.

Peki siz Androdi 13 ve ONE UI 5 beta sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S23 en güçlü telefon olmaya geliyor! Samsung Galaxy S23 en güçlü telefon olmaya geliyor!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung, Android 13 tabanlı ONE UI 5 beta testlerine başladı! - Son Dakika

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