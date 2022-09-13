Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi! - Son Dakika
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Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi!

13.09.2022 13:09
Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi!

Samsung, Asya, Kanada, Avrupa ve ABD'deki Galaxy Tab S7 modelleri için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesini yayınlama kararı aldı.

Google'ın mayıs ayında tanıttığı Android 13 için geri sayım başladı. Halihazırda beta sürecinde bulunan yeni sürüm, çok yakında genel kullanıma hitap etmeye başlayacak. Akıllı telefon üreticileri de yeni yapı çıkış yapana dek mevcut sürümleri uyumlu cihazlarına göndermeye devam ediyor. Son olarak Samsung, kutudan Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 arayüzüyle çıkan ilk cihazı Z Fold 4'ün ardından Galaxy Tab S7 modelleri için de aynı sürümü yayınladı.

Galaxy Tab S7 serisi Android 12L güncellemesi aldı

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Samsung'un Galaxy Tab S7 serisi için Android 12L güncellemesini yayınladığından bahsetmiştik. Ancak bu, ilk etapta sadece Güney Kore'deki cihazlar için geçerliydi. Kısa süre önce ise şirket yeni bir adım daha attı ve söz konusu sürümü dünya genelinde kullanıma sundu.

Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi!

Tab S7 için Android 12L standart modele T87xXXU2CVH3 ve Plus modele T97xXXU2CVH3 yapı numarasıyla geliyor. Aynı zamanda Asya, Kanada, Avrupa ve ABD'deki cihazları kapsıyor. Buna ek olarak Ağustos 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

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Tab S7 Plus özellikleri

Ekran: 12.4 inç – 2800 x 1752 piksel – Super AMOLED – 120 Hz ekran tazeleme hızı

İşlemci: Snapdragon 865 Plus

Bellek ve Depolama: 6 GB RAM 128 GB depolama, 8 GB RAM 256 GB depolama, 8 GB RAM 512 GB depolama

Arka kamera: 13 Megapiksel f/2.0 geniş ana kamera – 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera

Ön kamera: 8 Megapiksel f/2.0

Batarya: 10.090 mAh

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

Boyut ve ağırlık: 185 mm x 285 mm x 5,7 mm – 575 gram

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Kanada, Asya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung'dan iki modele daha Android 12L müjdesi! - Son Dakika

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