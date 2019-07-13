Son Dakika Haberleri: Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli
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Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli

5 saat önce

Samsung Electronics, temmuz ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy Buds Kulaklık ya da belirli model elektrik süpürgesine ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.

Samsung beyaz eşyalar, kulaklık ve elektrik süpürgesi hediyeli, System.String[]
Samsung Electronics, temmuz ayı boyunca Samsung marka beyaz eşya satın alan tüketicilere Galaxy Buds Kulaklık ya da belirli model elektrik süpürgesine ücretsiz sahip olma fırsatı sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.
Beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından ve "shop.samsung.com/tr/" web sitesi üzerinden 31 Temmuz'a kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, Galaxy Buds Kulaklık veya belirli model elektrikli süpürge hediyeli olacak.
Kampanya hakkında detaylara "444 77 11" Samsung Çağrı Merkezi ve resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.
Türkiye, Samsung, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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