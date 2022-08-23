Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek! - Son Dakika
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Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek!

23.08.2022 19:50
Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek!

Samsung, yeni amiral gemisi cihazlarına 200 megapiksel kamera getirmek için çalışmalara başladı.

Samsung, bu ay yeni katlanabilir cihazlarını piyasaya sürdü ve şirket şimdiden gelecek yılın başlarında bir sonraki amiral gemisi cihaz serisine odaklanıyor. Samsung, ileri teknoloji olarak piyasaya sürdüğü cihazlarında 200 megapiksel kamera sunan bir sonraki marka olacak.

Motorola, 200 megapiksellik bir kameraya sahip yeni Motorola X30 Pro akıllı telefon ile bu teknolojiyi getiren ilk firmalardandır. Samsung markası, bu megapiksel sayısına sahip Galaxy S23 Ultra için çalışmalara başladı.

Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek!

Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek

Şirket, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S23 serisinin lansmanına hazırlanırken ayrıntılar paylaşılmaya başlandı.

Bu yılki Galaxy S22 Ultra, piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Güney Koreli teknoloji markası, hedefi daha da ileriye taşımak için Galaxy S23 serisine 200 megapiksel kamera getirmeyi planlıyor.

Raporlar, Samsung'un bir sonraki premium akıllı telefonunda hangi kamera sensörünü kullanacağından bahsetmiyor, ancak şirketin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ISOCELL sürümlerinden biri olması muhtemel gözüküyor.

Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek!

Samsung, kamera teknolojisi ile sınırları zorluyor, ancak şirketin şarj alanında bir adım daha ileri gitmesi bekleniyor.

Şu anda en pahalı Samsung telefon bile size 45W şarj desteği verirken, Xiaomi, OnePlus ve Oppo gibi markalarınız 100W şarj hızı sınırını çok iyi geçiyor.

Bunun dışında Samsung'un yeni nesil ultrasonik parmak izi sensörünü sunacak yeni Snapdragon yonga setini kullanması bekleniyor. Tüm bu değişiklikler kesinlikle Samsung'u yeni amiral gemisi telefonlarını daha yüksek bir aralıkta fiyatlandırmaya zorlayacak ve onu piyasadaki Apple iPhone Pro Max sürümüne yaklaştıracak.

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Kaynak: Tekmoloji

Motorola, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, Bir Sonraki Amiral Gemisine 200MP Kamera Getirecek! - Son Dakika

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