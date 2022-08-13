Samsung'un orta seviye telefonu için yeni güncelleme!

Geçtiğimiz günlerde yeni katlanabilir amiral gemileri ile karşımıza çıkan Samsung diğer taraftan giriş ve orta segment telefonlar geliştirmeye, güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda yüksek batarya kapasitesi ile ön plana çıkan modellerden birisi: Galaxy A33 5G için yeni güncelleme yayınlandı.

Galaxy A33 5G kutusundan çıkıyor!

Samsung Galaxy A33 5G güncelleme aldı

Samsung'un yayınlamış olduğu bu güncelleme maalesef yeni özellikler sunmuyor. Şu anda Vietnam, Hong Kong ve Güney Kore'de yayınlanan güncelleme A336EDXU3AVH1, A3360ZHU3AVGA ve A336NKSU1AVH1 sürüm numaralarıyla karşımıza çıktı. Ülkemize gelmesi ise biraz zaman alacak.

Güncellemenin beraberinde getirdiği tek yenilik, Ağustos ayı güvenlik güncellemeleri. Google tarafından Android işletim sistemi için sunulan güvenlik yamaları, bu güncelleme ile A33 5G'ye geliyor.

Güncellemeyi telefonunuza yüklemek için tek yapmanız gereken Ayarlar menüsüne girdikten sonra Yazılım Güncellemesi bölümüne geçiş yaparak manuel kontrol gerçekleştirmek. Eğer telefonunuzun güncel olduğuna dair uyarı alıyorsanız, ilerleyen günlerde tekrar denemelisiniz.