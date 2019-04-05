Son Dakika Haberleri: Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

34 dakika önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 51 ülkeden 4 bin yüzücü başvurdu.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, System.String[]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 51 ülkeden 4 bin yüzücü başvurdu.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek yarış kapsamında 4 Ocak tarihinde açılan 1200 kişilik yabancı yüzücü kotası 28 dakikada doldu. Aynı sayıda yüzücü için belirlenen yerli kotası ise 3 bine yakın başvuru aldı.

En genç yüzücünün 14, en yaşlının ise 89 yaşında olacağı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda bu sene ilk defa Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler'den yüzücüler de başvuruda bulundu.

Seçme yarışları mayısta başlıyor

Yaklaşık 3 bin yüzücünün başvuruda bulunduğu 1200 kişilik Türk yüzücü kotası için seçmeler Mayıs ayında başlayacak.

İstanbul, Samsun, Adana, Ankara ve İzmir'de yapılacak seçmeler ilk olarak 4-5 Mayıs'ta Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Daha sonra sırasıyla 19 Mayıs'ta Samsun Atakum Yüzme Havuzu'nda, 2 Haziran'da Adana Atatürk Yüzme Havuzu'nda, 15-16 Haziran'da İstanbul Beylikdüzü Olimpik Havuzu'nda ve son olarak 23 Haziran'da İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Samsung, Spor
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