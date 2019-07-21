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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

23 dakika önce

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları tamamladı.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı, System.String[]
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları tamamladı. Yarışmada kadınlarda Ilgın Çelik 47.19'luk derecesiyle birinci olurken, erkeklerde Melikşah Düğen 48.28'lik süresiyle genel klasman birincisi oldu.

Dünyanın iki kıtayı kulaçlarla birleştiren tek organizasyonu olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın bu yıl 31.'si düzenlendi. Yarışta kadınlarda Ilgın Çelik, erkeklerde Melikşah Düğen genel klasmanda birinci oldu. Kanlıca'dan başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 59 ülkeden 2400 yüzücü katıldı. Sadece profesyonel yüzücülere değil, tüm katılımcılara açık olan etkinlikte yüzücüler 6,5 kilometrelik parkuru en hızlı yüzen olabilmek için kulaç attı.

Klasman birincileri Türkiye'den

Yurt dışından 1200, yurt içinden 1200 yüzücünün katıldığı etkinlikte genel klasman kadınlarda 1. Ilgın Çelik, 2. Hilal Zeynep Saraç, 3. Şira Nur Eroğlu, erkeklerde ise 1. Melikşah Düğen, 2. Efe Erduran, 3. Artur Artamonov oldu. Dereceye giren isimlere plaket ve madalya verildi. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Çin Halk Cumhuriyeti Spor Bakanı Gou Zhongwen, Moldova Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Güney Kore Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye CFO'su Seokhoon Ahn organizasyona katılarak yarışı izlediler.

Dereceye giren yüzücüler şöyle:

Kadınlar

Ilgın Çelik: 47.19

Hilal Zeynep Saraç: 47.26

Şira Nur Eroğlu: 50.09

Erkekler

Melikşah Düğen: 48.28

Efe Erduran: 48.32

Artur Artamonov: 48.53 - İSTANBUL
Samsung, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:49 Kaynak: İHA
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