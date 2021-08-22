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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3) - Son Dakika

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3)

22.08.2021 15:19

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın son 5 yılında sağlık sponsorluğunu üstlenen Bayındır Sağlık Grubu'nun genel müdürü Sezai Sevgin, İstanbul Boğazı'nın her sene farklı deneyimler yaşattığını söyledi.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın son 5 yılında sağlık sponsorluğunu üstlenen Bayındır Sağlık Grubu'nun genel müdürü Sezai Sevgin, İstanbul Boğazı'nın her sene farklı deneyimler yaşattığını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33. kez düzenlenen yarışta 9. kez yüzen Sevgin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kanlıca İskelesi ile Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı arasındaki 6,5 kilometrelik parkurun zorlu olduğuna değinen Sevgin, "Çok zorlu bir yarış ama bu sene akıntı biraz destekledi. Her sene akıntının yönü ve şiddetine göre farklı bir deneyim barındırıyor. Her seferinde de ayrı bir keyif veriyor. Yönünü, şiddetini iyi ayarlayabilirseniz ve yıl içinde de iyi hazırlanmışsanız keyifli bir yarış oluyor. Burası, stratejik bir performans yarışı. Dünyanın en iyi açık su organizasyonunda hem iyi bir strateji hem de iyi bir performans sergilemek gerekiyor." diye konuştu.

Yarışın hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un tanıtımına ciddi katkı sağladığını anlatan Sevgin, "Salgın ortamındayız ama dünyanın 55 ülkesinden 2 bin 500'e yakın sporcu katıldı. Geçen sene de pandemiye rağmen çok iyi koşullarda yapılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tüm paydaşlar çok güzel hazırlanmış. Herkesin ellerine sağlık. Yüzümüzün akıyla bir yarışı daha tamamladık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'nı geçmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Sezai Sevgin, daha önce bu deneyimi yaşamayanlara iyi hazırlanarak Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3)
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3)
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3)
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3)

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı, İstanbul, Samsung, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (3) - Son Dakika


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