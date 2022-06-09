Samsung bombayı patlattı: HDR devri bitti! UDR geliyor!

Samsung Display'in Ultra Dynamic Range veya kısa adıyla UDR teknolojisini tescillemek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Tabii şu an için bunun ne anlama geldiği tam olarak bilinmiyor. Fakat sızdırılan başvuru sayfası konuyu biraz aydınlattı.

Ultra Dynamic Range (UDR), Samsung testlerinde ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren HDR teknolojisi, Yüksek Dinamik Aralık anlamına geliyor. Samsung tarafından tescillenen UDR'nin ise (Ultra Dynamic Range) buna benzer bir şekilde Ultra Dinamik Aralık teknolojisini temsil ettiği düşünülüyor.

HDR, yansıtılan görüntünün siyah ve beyaz renk seviyeleri arasındaki kontrast oranını artıran bir görüntüleme teknolojisidir. Bu teknolojiyi destekleyen ekranlar da aslında daha canlı kontrastlar ile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Yani dinamik aralık ne kadar yüksek olursa, o kadar gerçeğe yakın sonuçlar sunar.

Akıllı televizyon pazarının lideri LG, 4K HDR projektörlerini piyasaya sürdü

UDR ise muhtemelen Samsung'un HDR sonrası getirdiği yeni teknolojisi olacak. Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da bu özelliğin Samsung'a pazarın rakipsiz lideri olma gücünü vereceği söyleniyor. Zira tescil işlemi tamamlandıktan sonra ya rakiplerine kendisi satış yapacak ya da üretim izni karşılığı payını alacaktır.

Tabii şu anda HDR, HDR 10 ve HDR 10+ gibi teknolojileri destekleyen birçok akıllı TV ve telefon bulunuyor. Bu özelliğin her ne kadar görüntü kalitesini iyileştirse de fiyatlara olumsuz bir etki yaptığını biliyoruz. UDR geldiğinde ise muhtemelen mevcut tavan fiyatlandırmasına konulacak.

Bu sayede hem HDR destekli bir cihaz almak için bütçe oluşturan kişiler UDR alabilecek. HDR ise muhtemelen eskiyen teknoloji olarak uygun fiyatla satılmaya başlayacak. Yani bu yeni tecilli özelliğin tüketiciye her anlamda faydası olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!