Samsung
Düşük Işıkta Mükemmel Sonuçlar Verebilecek Yeni Kamera Modu Üzerinde Çalışıyor Olabilir
Samsung Bright Night Adlı Düşük Işıklı Kamera Modu Üzerinde Çalışıyor. Muhtemelen bir sonraki amiral gemisi Galaxy S10'da bu özelliği görebiliriz.
Samsung bilinen üst düzey rakiplerindeki benzer özellikler ile daha iyi rekabet edebilmek için; yeni bir gece fotoğrafçılığı modu üzerinde çalışıyor olabilir.XDA-Developers haberine göre Samsung Galaxy
Note 9 için Android Pie'nin en son sürümünü kodlayan şirket, Samsung Bright Night adlı yeni bir özelliğin ipuçlarını gösteriyor. Kodlarda yer alan bilgilere göre kullanıcıların "Çok karanlık ortamlarda bile parlak fotoğraflar çekmelerini sağlayacak" bu yeni özellik bir sonraki amiral gemisinde karşımıza çıkabilir.
Samsung Bright Night Özelliği
Samsung Bright Night Özelliğini tam olarak nasıl çalışacağını şimdiden söylemek zor ancak Google
'ın Night Sight, Huawei
'nin Night Mode özelliklerine benzer şekilde olacağını tahmin etmek zor değil. Bu fotoğrafçılık tabanlı özelliğin düşük aydınlatma koşullarında önemli ölçüde güzel sonuçlar verdiği biliniyor.
Google Night Sight, Pixel 3 modeli ile karşımıza çıktı ve birden fazla fotoğraf arasından en iyi sonucu vermek için tüm bu çekimleri bir araya getirmesi ile biliniyor. Dolayısıyla Bright Night Code, Samsung'un fotoğraf çekme modunun benzer şekilde çalışabileceğini gösteriyor. Söz
konusu özellik hakkında Samsung henüz bir açıklama yapmadı. Yaklaşan yeni amiral gemisi Galaxy S10 Şubat 2019 sonunda resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Söylentiler şirketin fotoğraf çekmeyi sevenler için daha iyi kamera setlerine ve özelliklerine sahip bir cihaz üretmeye yoğunlaştığını gösteriyor. Bu yılın başlarında dört kameralı Galaxy A9 aslında bunun bir habercisi olabilir.
The Verge
XDA Developers