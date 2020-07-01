Samsung, BTS özel serisinin ön siparişlerini almaya başladı - Son Dakika

Samsung, BTS özel serisinin ön siparişlerini almaya başladı

Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel seri cihazlar için Türkiye'de ön siparişleri almaya başladı.

Samsung, Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ BTS özel seri cihazlar için Türkiye'de ön siparişleri almaya başladı.

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Samsung açıklamasına göre, kısa bir süre önce dünya tanıtımı yapılan ve 1 Temmuz itibarıyla ön siparişleri alınmaya başlanan özel seri cihazlardan S20+ BTS Edition'ın 9 bin 799 TL, Buds+ BTS Edition'ın ise 999 TL satış fiyatı bulunuyor.

Galaxy S20+ BTS serisinin yeni tasarımı, mor renkli cam ve metal dış yüzeyle birlikte geliyor.

Mor renklere sahip olan Galaxy Buds+ BTS serisi ve Galaxy Buds+ şarj kutusu, üzerinde grubun logosu ve mor kalp simgesi ile beraber sunuluyor.

BTS hayranları, 1 Temmuz itibarıyla ön sipariş vererek bu özel seri ürünlere 13 Temmuz'da sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında, Galaxy S20+ BTS ürününü ön sipariş verenlere kampanya fiyatı 999 TL olan Buds+ BTS ürünü de hediye ediliyor.

Türkiye'ye sınırlı sayıda gelecek olan BTS Edition ürünleri, 13 Temmuz'dan itibaren mağazalardaki yerini alacak.

Türkiye'de 5 mağazada satışa sunulacak ürünler İstanbul'da Akasya AVM, Bayrampaşa Forum AVM, İstinye Park AVM, Ankara'da Kentpark AVM ve İzmir'de Gaziemir Optimum AVM Samsung Deneyim Mağazaları'ndan satın alınabilecek.

Kullanıcılar, mağazalara gitmeden ürünlere Samsung online mağaza üzerinden de sahip olabilecek.

Türkiye, Samsung, BTS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, BTS özel serisinin ön siparişlerini almaya başladı - Son Dakika Ekonomi

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