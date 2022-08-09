Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı - Son Dakika
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Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı

09.08.2022 19:02
Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı

Samsung bu yıl ekran altı kamera konusunda kendini aşacak. İlk örneğini ise yarın tanıtılacak katlanır telefonlarda göreceğiz.

Küresel akıllı telefon piyasasında katlanır cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler tarafından satışa sunulan model sayısı arttıkça da rekabetin güçlendiğini görüyoruz. Son olarak Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi bu konuda bazı adımlar attı. Samsung ise yarın yeni ekran altı kamera sistemine sahip 4. nesil katlanır modelini tanıtacak.

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Samsung, Android tarafındaki öncü şirketler arasında yer alıyor. Zaten satış ve üretim sayılarına baktığımızda da bir yanda Çinli üreticiler diğer yanda ise Apple gibi piyasanın en çok kazananına karşı kendi payını korumayı başardı.

Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı

Hatta geçtiğimiz yıllarda şirket tarafından yapılan bir açıklamada, Türkiye'de kullanılan her 2 cihazdan birinin Samsung olduğu söylendi. Bunun en büyük nedeni ise giriş, orta ve üst segmentte birçok model satıyor olması.

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Bu modellere ise son yıllarda bir yenisi daha eklendi. Bunlar da artık giderek yaygınlaşmaya başlayan katlanır telefonlar. Samsung Z Fold ve Z Flip adında biri dikey, biri de yatay olarak katlanan 2 model üretiyor.

Fold adı verilen model, ön tarafında 6+ inç bir ekran bulunduruyor. Açıldığında ise bir tablet kadar olabiliyor. Öte yandan Flip, normal bir telefon boyutunda olmasına rağmen ortasından dikey olarak ikiye katlanarak küçülebiliyor.

Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı

Fakat her iki formda üretim yapan Huawei, OPPO ve Motorola gibi birçok rakibi var. Dolayısıyla Samsung sürekli olarak yeni teknolojiler ile cihazları güncelleyerek ön planda kalmasını sağlıyor. Bu yıl da benzer bir durumu görmeyi bekliyoruz.

Yarın tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 4, selefinde olduğu gibi ekran altı kamera ile gelecek. Fakat rakiplerinden ve Fold 3'ten farklı olarak kameranın bulunduğu kısım artık belli olmayacak. Hatta belirtilene göre Fold 3 modelinde kamera bölgesinde inç başına düşen piksel sayısı 94 iken Fold 4'te 132 olacak. Yani yüzde 40 daha az belirgin olacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung, ekran altı kamerada kendini aştı! Tanıtıma saatler kaldı - Son Dakika
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