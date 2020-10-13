Uluslararası ticaret şirketi Samsung C&T'den bir heyetin Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nı (KARDEMİR) ziyaret ettiği bildirildi.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, yeni pazarlar geliştirme ve ihracat çalışmaları kapsamında, dünyanın önde gelen ticaret şirketlerinden Samsung C&T yetkililerinin ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsung C&T Türkiye ofisinin gerçekleştirmiş olduğu ziyarette katma değerli çelikler, kangal, SBQ ve profil ürünlerimiz hakkında görüşüldü. Ek olarak ülkemizdeki tek üretici konumunda bulunduğumuz, demiryolu rayı ve tekerleği ürünlerimizin tanıtımları yapıldı.

KARDEMİR ve Samsung C&T'nin gelecek dönemlerde gerçekleştirecekleri işbirliklerinin de masaya yatırıldığı toplantının ardından, ziyaret saha gezisi ile devam etti. Şirketimizin aldığı pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen saha gezisi, pandemi sürecindeki ilk ticari ziyaretimiz oldu."