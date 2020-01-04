Samsung, CES 2020'de Yeni Odyssey oyun monitörü serisini tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung, CES 2020'de Yeni Odyssey oyun monitörü serisini tanıttı - Son Dakika Ekonomi

Samsung, CES 2020'de Yeni Odyssey oyun monitörü serisini tanıttı

6 saat önce

Samsung, CES 2020'de çığır açan yeni kavisli Odyssey oyun monitörleri serisini tanıttı.

Samsung, CES 2020'de Yeni Odyssey oyun monitörü serisini tanıttı, System.String[]

Samsung, CES 2020'de çığır açan yeni kavisli Odyssey oyun monitörleri serisini tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ürün serisi, tamamen yeni bir oyun şekli için radikal kavisli ekranlar ve endüstri lideri performans özellikleri de dahil olmak üzere oyuncular düşünülerek tamamen yeniden tasarlandı. 9" ekran büyüklüğüne sahip G9 modelinden ve 32" ile 27" ekran büyüklüklerine sahip G7 modelinden oluşan her iki Odyssey oyun monitörü de tamamen yeniden tasarlanarak oyunların sürükleyiciliğini bir sonraki seviyeye taşıyor. Her iki monitör de son derece derin bir kavise - yüksek performanslı 1000R kavis derecesine sahip ilk monitörler - ve çarpıcı QLED görüntü kalitesine sahipler.

Monitörün üstün performansları, Samsung'a endüstrinin ilk yüksek performanslı 1000R kavisli ekran ve Eye Comfort sertifikasını veren lider bir uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından onaylandı. Oyuncular 1ms tepki süresinden ve 240hz RapidCurve™ teknolojisinden faydalanarak kendilerini aksiyonun tam ortasında bulabilirler. Samsung'un en yeni oyun monitörleri NVIDIA G-SYNC® Uyumluluğu** ve DP1.4'te Adaptive Sync'i de destekleyecek. Her iki monitör de oyun monitörlerine tamamen yeni bir bakış açısıyla yeniden tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Başkanı Seog-gi Kim, "Yeni Odyssey portföyü, Samsung'un oyunculara önemli ölçüde daha iyi performanslar sağlayan endüstri lideri teknoloji ve tasarımla inovasyonu sürdürdüğünü kanıtlıyor. Samsung'un yeni kavisli oyun monitörü serisi, oyunculara tamamen yeni ve sürükleyici bir deneyim sunmak için baştan tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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