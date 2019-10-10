Son Dakika Haberleri: Samsung'dan 11 milyar dolarlık "quantum dot" ekran yatırımı
Son Dakika Ekonomi Samsung'dan 11 milyar dolarlık 'quantum dot' ekran yatırımı

Samsung'dan 11 milyar dolarlık "quantum dot" ekran yatırımı

25 dakika önce

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, "quantum dot (QD)" teknolojili led ekranların üretimi için 2025'e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Samsung'dan 11 milyar dolarlık

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, "quantum dot (QD)" teknolojili led ekranların üretimi için 2025'e kadar 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Açıklamaya göre, şirket yeni 8.5'inci nesil QD hatlarının 2021 yılından itibaren ayda 30 bin panel üretecek.

Samsung Ekran CEO'su Lee Dong-hoon, "Kuantum teknolojisi, büyük ekran endüstrisinin gelecekteki ürünü olacak. Bu yatırımla özel ekran pazarının lideri konumuna geleceğiz"dedi.

Şirket bu haftanın başında üçüncü çeyrek hasılatının 51.8 milyar dolar olduğunu ve beklentileri aştıklarını açıklamıştı.


Güney Kore, Samsung, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Harekatla birlikte dolar yükselişe geçti! İşte son durum ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 11:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsung'dan 11 milyar dolarlık "quantum dot" ekran yatırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]