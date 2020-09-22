Samsung'dan 6 bin TL'ye varan Para Kart hediyesi - Son Dakika

"Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini alanlara 6 bin TL'ye varan Para Kart hediye ediliyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un heyecanla beklenen ve 4 yıldır tüketicileri büyük ekran deneyimiyle buluşturan "Büyük TV Günleri" başladı. 11 Ekim'e kadar sürecek "Büyük TV Günleri" kampanyası kapsamında Samsung markalı seçili model televizyonlardan birini satın alanlara 6 bin TL'ye varan Para Kart hediyesi verilecek.

Hediye, kampanyaya katılan satış noktalarından seçili model Samsung TV satın alımlarında geçerli olacak. Para Kart içerisine yüklenecek TL tutarları ürün modeline göre değişiklik gösterecek.