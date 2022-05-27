Samsung'dan Avrupa'ya özel bütçe dostu 5G'li akıllı telefon!

Yüzde 35'lik pazar payıyla Avrupa'nın en başarılı akıllı telefon üreticisi Samsung, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bir süre önce uygun fiyatlı Galaxy M13 5G'yi tanıttı. Bunun dışında son ortaya çıkan bilgilere göre Avrupa'ya özel uygun fiyatlı 5G'li bir model üzerinde çalışıyor. Peki cihaz, bizlere neler sunacak?

Samsung Galaxy A23 5G yolda

Samsung, Avrupa pazarına özel bütçe dostu ve 5G'li bir model üzerinde çalışıyor. Akıllı telefonun ismi ise henüz belli değil. Ancak iddialara göre mart ayında tanıtılan Galaxy A23'ün 5G sürümü olacak. Burada iki cihazın arasında çeşitli teknik özellik farklarının olacağı söyleyebiliriz.

Galaxy A23 4G, Qualcomm Snapdragon 680'den güç alıyor. Yeni modelin de 5G destekli ve daha üst seviye bir işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Öte yandan 6,6 inç Full HD+ çözünürlüklü 90Hz tazeleme hızı sunan PLS LCD panele sahip olacak.

Samsung Galaxy M13 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana sensörün yer aldığı dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Ayrıca 25W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik pille gelecek.

Galaxy A23 5G, sızıntıları da göz önüne alırsak işlemcisi haricinde 4G sürümüne benzerlik gösterecek. Aynı zamanda tanıtım tarihiyle alakalı herhangi bir detay şimdilik yok. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağı iddiaları bulunuyor.

Samsung Galaxy A23 4G özellikleri