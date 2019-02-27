Son Dakika Haberleri: Samsung'dan Beyaz Eşya Alana Akıllı Telefon Hediye

Samsung'dan Beyaz Eşya Alana Akıllı Telefon Hediye

1 saat önce

Samsung, yeni yılın ilk kampanyasını beyaz eşyada gerçekleştirdi.

Samsung'dan Beyaz Eşya Alana Akıllı Telefon Hediye, System.String[]
Samsung, yeni yılın ilk kampanyasını beyaz eşyada gerçekleştirdi. ÖTV indiriminin yansıtıldığı kampanya kapsamında, 31 Mart 2019 tarihine kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak.


Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, yeni yılda da tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. ÖTV indiriminin uzatılmasının ardından beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından 31 Mart 2019 tarihine kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, akıllı telefon hediyeli olacak.


Ürünlerini satın alan tüketiciler, 15 Nisan'a kadar ürün kurulumunu, 20 Nisan'a kadar kampanyaya başvuru yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy J4+ veya Samsung Galaxy J2+ model telefonlara sahip olma fırsatını elde edebilecekler. Tüketiciler, diledikleri ürünleri 12 aya varan taksit imkanı ile satın alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Samsung, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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